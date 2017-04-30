娶旅館千金貪討嫁妝 新娘3小時休夫、當晚改嫁！

這位貪心的新郎最後被當地村民在他脖子上掛了鞋子以及「貪嫁妝」的告示牌遊街，頭髮也被剃得亂七八糟。（圖擷取自每日郵報）

2017-04-30 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕一位印度東部小村26歲三輪車夫安薩里（Muntaj Ansari）上週三舉行婚禮迎娶18歲的旅館千金帕維恩（Rubana Parveen），婚禮結束後安薩里卻嫌岳父原先買給他當作嫁妝的摩托車、要求更高檔的款式，帕維恩及家人不滿安薩里的貪婪，新婚3小時候就決定離婚，當晚，她就改嫁給另一名男子。

根據《每日郵報》報導，安薩里不滿意岳父買的摩托車不夠高檔、向他討了更貴的款式，旁人勸他冷靜並且說服他接受禮物，但他卻威脅不帶新娘回家，更與岳父爭論不休，目擊者形容，「場面很瘋狂」。

帕維恩對於安薩里的貪婪感到憤怒，新婚3小時候就在當地的穆斯林法官的仲裁之下閃電離婚，女方家人要求安薩里退回所有的禮金及聘禮，安薩里的父母對於兒子的行徑也感到羞愧，除了將禮品全數退還已外，也寫道歉信向女方致歉。

村民們對於安薩里的行為十分憤慨，便在安薩里脖子上掛滿了鞋子以及「貪心」的告示牌、要他遊街，此外，安薩里的頭髮也因此被剃得亂七八糟。當天晚上，帕維恩就改嫁給另一名25歲的埃利亞斯（Mohammed Elias）。

帕維恩的父親表示：「我對發生的一切不感到後悔，女兒不用與如此貪婪的男子共度餘生，我很高興。」

新娘的爸爸原本已經幫新郎買了這輛摩托車，不料新郎卻要求更貴的款式，引起新娘家人的不滿。（圖擷取自每日郵報）