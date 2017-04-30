川普就職百日演說 痛批前任政府留「爛攤子」

今日是美國總統川普就職滿100天，川普舉行演說指出，他正在一步一步兌現選前承諾。（路透）

2017-04-30 09:03

〔即時新聞／綜合報導〕今日是美國總統川普就職滿100天，川普前往賓州哈里斯堡舉行演說，川普在演說中提到，他正在一步一步兌現選前承諾，如建造美墨城牆、退出《跨太平洋夥伴協議》等等，甚至在演說中批評前任歐巴馬政府留下「爛攤子」

綜合外媒報導，川普在演說中批評前任歐巴馬政府留下爛攤子，讓美國在全球花費數以億元計的錢，卻無法保障美國人民的基本安全，川普還說，不能再讓其他國家利用美國，以後的政策都將會是「美國優先」。另外，為了阻止非法移民入境，他將會繼續在美墨邊界建築圍牆，更說要把極端伊斯蘭恐怖份子趕出美國。

川普還說，美國已經退出《跨太平洋夥伴協議》（TPP），且還會跟墨西哥、加拿大重新談判《北美自由貿易協定》（NAFTA），他還提到競選總統時曾批評中國是匯率操縱國，但自從他跟中國領導人習近平見面後，中國在北韓問題上幫了很大的忙，甚至稱讚習近平是好人。

副總統潘斯則在演說中盛讚川普，說川普已在過去1年內創造了50萬個工作機會 ，「讓美國偉大」政策不僅奏效，且今年美國非法移民數字也大幅減少，未來川普還會廢除歐巴馬健保。