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中國潛艇用日本相機？ 強國網友大崩潰

《新浪》指出，安裝在潛望鏡上的是佳能相機，推測是作為潛望鏡的輔助螢幕和拍照攝像設備。（圖取自《新浪圖片》）

2017-04-29  17:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國媒體近日貼出一組中國海軍潛艇內部照片，指出安裝在潛望鏡上的竟是日本的佳能相機（Canon），這讓不少中國網友大崩潰，「那個只是為了拍照！！有什麼大驚小怪的！！中國航天貨船都上天了！！！」

中國門戶網站新浪以「中國039潛艇內部曝光！潛望鏡上竟裝佳能相機」為題，貼出一組中國海軍潛艇內部照片，其中一張為海軍人員正在操作潛望鏡，《新浪》指出，安裝在潛望鏡上的是佳能相機，推測是作為潛望鏡的輔助螢幕和拍照攝像設備。

這張照片也讓向來在與日本有關議題上，容易被民族主義主導的中國網友大崩潰，質問編輯從哪看出來是佳能相機，還圍繞著中國潛艇不該用日本相機、中國光學零件的國際排名、中日兩國的光學零件誰強誰弱等議題發生爭執。

中國網友表示，「那個只是為了拍照！！有什麼大驚小怪的！！中國航天貨船都上天了！！！」、「性能一般，主要是便宜，呵呵」，還有網友說，「現在的光學三強分別是美德中，根本沒有什麼日本鳥事。」

但也有中國網友認為就是「技不如人」，直言「哎！還是踏踏實實的搞研發吧！別整天吹牛了」、「那些自大的人終於知道和發達國家的真是差距了吧，別說軍用，就是手機攝像頭，你去問問，有哪家的攝像頭不是用日本的，就是用德國的？」

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