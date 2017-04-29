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幫浪浪找個窩！期間限定毛小孩房仲登場

等待家的流浪貓主子。（圖片翻攝自藍十字官網）

2017-04-29  12:14

〔即時新聞／綜合報導〕英國慈善團體「藍十字」（Blue Cross）在26日至29日限定推出專門替貓服務的房仲，要幫毛小孩們找到最舒適的貓屋。

根據《中央社》報導，「藍十字」為英國一個動物保護組織，幫助救援無家可歸或受傷的毛小孩，並幫他們找到一個快樂的家，每年救援上千隻貓咪以及4萬隻寵物。所有貓屋都是由各行各業的人共同設計，包括設計師、記者、部落客、小朋友，甚至3D列印設計科系的學生們，提供各界競標，收入將用於公益。

這次限定活動推出各式貓屋供選擇，有熱帶地區帳篷、海邊民宿，甚至還有泰姬瑪哈陵。每一棟貓屋都有公開詳細介紹，甚至還有樓層使用計畫。

「藍十字」的動物行為專家尼爾（Ryan Neile）表示，「貓咪充滿好奇心，喜歡探索新事物，因此許多飼主都會提供紙箱給貓咪玩樂，這個早期經驗會對貓的晚年造成影響，另外貓咪喜歡躲藏，因此大多數貓咪都會毫不猶豫地跳進紙箱裡。」

每隻出現在照片中的貓都正等待領養。（圖片翻攝自藍十字官網）

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