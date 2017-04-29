北韓今晨又射導彈 隨後空中爆炸
2017-04-29 06:12
北韓今晨又發射彈道導彈。（歐新社資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕美國與北韓持續對峙，美國總統川普27日在白宮接受路透專訪甚至說，「有可能最終與北韓爆發重大衝突」。聯合國安理會今天集會磋商北韓核武問題。美國務卿提勒森呼籲安理會、中國及國際社會儘速制裁北韓。在此之際，傳出北韓今晨又發射彈道導彈。
《韓聯社》今晨快訊報導，據南韓聯合參謀本部29日消息，北韓今晨5點30分許，從平安南道北倉地區發射1枚導彈，隨後在空中爆炸，似乎失敗。韓軍正在對導彈的種類和飛行距離進行分析。
報導提到，據分析，聯合國28日舉行半島核問題部長級公開會議，商討朝核對策，而北韓此刻發射導彈，意在武力示威。
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