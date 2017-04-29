安理會討論北韓 美恩威並施提3大制裁

2017-04-29 04:28

〔中央社〕美與北韓對峙持續增溫之際，聯合國安理會今天集會磋商北韓核武問題。美國務卿提勒森恩威並施，提出制裁北韓3大新訴求，呼籲安理會、中國大陸及國際社會硬起來，匆再磋跎！

安理會上午召開朝鮮半島核問題部長級公開會議，由本月輪值主席、美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）主持，包括日本外相岸田文雄（Fumio Kishida）及大陸外交部長王毅等朝鮮半島主要各方皆出席，北韓自始反對安理會召開會議，之前還揚言北韓準備再次核爆。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也在會前發表談話，強調預防東北亞武力衝突是國際社會首要任務，而北韓應克制進一步實施核武試驗，尋求對話途徑。

提勒森代表美國發言時指出，根據安理會2321號決議，北韓應放棄核武及導彈飛彈試射，然而20年來，所有外交手段與努力全然失敗。隨著北韓持續核試爆和導彈試射，北韓正逼使東北亞與世界接近不穩定與衝突局面。他說，「北韓核武威脅首爾及東京，是真的」，「而在北韓在持續發展核武、攻擊美國本土前，也可能只是時間早晚問題」。

剛訪問大陸與俄羅斯的提勒森警告說，北韓一再持續的威脅舉動與言辭，美國不可能袖手旁觀。 相信在其導彈射程距離內的國家亦持相同看法。

提勒森措詞強硬地說，北韓一再違反安理會2321及2270號決議，侵害全球核不擴散進程，「沒有理由相信北韓會改變行徑，而國際社會制式處理北朝鮮問題也該停止了」。

提勒森指出，假若無法對北韓採取行動，恐會帶來災難性後果。美一再強調「戰略忍耐」早已結束，額外的忍耐只代表我們接受了北韓的核武。

面對北韓威脅日增，提勒森要求主要各方團結起來拿出新的措施，包括外交及經濟手段，施壓北韓。同時呼籲安理會在北韓採取行動前，先發制人。

提勒森重申美國的立場不是要求北韓政權更替，也不是威脅北韓人民、或破壞亞太區域的穩定。美已從南韓撤除自己的核武器，也提供北韓援助，緩和朝鮮半島局勢，推動關係正常化。

提勒森表示，從1995年以降，美已對北韓提供13億美元援助，北韓若放棄核武及飛彈試射計畫，美將恢復援糧。假若北韓欲達到安全、經濟發展及國際認可，它必須放棄核武。

提勒森告訴北韓，「在重啟對話前，北韓必須採取具體步驟降低其對美國及盟邦的武力威脅」。美國同時提出3大新提議，首先，所有會員國必須切實履行安理會2321及2270號決議承諾；其次，呼籲所有國家暫停或降低與北韓的外交關係層級，以免北韓藉由外交特權取得非法的核武及飛彈技術；第3點，國際社會必須持續孤立北韓財政，針對北韓政權及個人採取新的經濟制裁。美方也不會遲疑制裁暗地支助北韓的國家、政權或個人的非法行徑。

提勒森呼籲安理會必須用盡最大經濟力道切斷直接資助北韓核武與導彈計畫的貿易關係。國際社會應暫停北韓工作人員流動，禁止從北韓進口，尤其是煤礦。

提勒森說，「我們會做我們該做的部分，但中國占了北韓90%貿易，它的角色特別重要」。相信一旦新的施壓措施迅速實施後，對北韓的利益將是十分痛苦。那些支持北韓的國家，也應瞭解他們的作為是在扶持殘酷及苦難。

他同時指出，北韓人民深處水深火熱中，但其政權卻一再將資源投入核武，完全是不必要。儘管北韓目前狀況暗淡，但美依舊深信北朝鮮未來，期待區域利益共同體一同加入解救北韓的陣營，「現在是我們重新掌握局勢的時候了」。