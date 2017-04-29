安理會討論北韓 美恩威並施提3大制裁
〔中央社〕美與北韓對峙持續增溫之際，聯合國安理會今天集會磋商北韓核武問題。美國務卿提勒森恩威並施，提出制裁北韓3大新訴求，呼籲安理會、中國大陸及國際社會硬起來，匆再磋跎！
安理會上午召開朝鮮半島核問題部長級公開會議，由本月輪值主席、美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）主持，包括日本外相岸田文雄（Fumio Kishida）及大陸外交部長王毅等朝鮮半島主要各方皆出席，北韓自始反對安理會召開會議，之前還揚言北韓準備再次核爆。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也在會前發表談話，強調預防東北亞武力衝突是國際社會首要任務，而北韓應克制進一步實施核武試驗，尋求對話途徑。
提勒森代表美國發言時指出，根據安理會2321號決議，北韓應放棄核武及導彈飛彈試射，然而20年來，所有外交手段與努力全然失敗。隨著北韓持續核試爆和導彈試射，北韓正逼使東北亞與世界接近不穩定與衝突局面。他說，「北韓核武威脅首爾及東京，是真的」，「而在北韓在持續發展核武、攻擊美國本土前，也可能只是時間早晚問題」。
剛訪問大陸與俄羅斯的提勒森警告說，北韓一再持續的威脅舉動與言辭，美國不可能袖手旁觀。 相信在其導彈射程距離內的國家亦持相同看法。
提勒森措詞強硬地說，北韓一再違反安理會2321及2270號決議，侵害全球核不擴散進程，「沒有理由相信北韓會改變行徑，而國際社會制式處理北朝鮮問題也該停止了」。
提勒森指出，假若無法對北韓採取行動，恐會帶來災難性後果。美一再強調「戰略忍耐」早已結束，額外的忍耐只代表我們接受了北韓的核武。
面對北韓威脅日增，提勒森要求主要各方團結起來拿出新的措施，包括外交及經濟手段，施壓北韓。同時呼籲安理會在北韓採取行動前，先發制人。
提勒森重申美國的立場不是要求北韓政權更替，也不是威脅北韓人民、或破壞亞太區域的穩定。美已從南韓撤除自己的核武器，也提供北韓援助，緩和朝鮮半島局勢，推動關係正常化。
提勒森表示，從1995年以降，美已對北韓提供13億美元援助，北韓若放棄核武及飛彈試射計畫，美將恢復援糧。假若北韓欲達到安全、經濟發展及國際認可，它必須放棄核武。
提勒森告訴北韓，「在重啟對話前，北韓必須採取具體步驟降低其對美國及盟邦的武力威脅」。美國同時提出3大新提議，首先，所有會員國必須切實履行安理會2321及2270號決議承諾；其次，呼籲所有國家暫停或降低與北韓的外交關係層級，以免北韓藉由外交特權取得非法的核武及飛彈技術；第3點，國際社會必須持續孤立北韓財政，針對北韓政權及個人採取新的經濟制裁。美方也不會遲疑制裁暗地支助北韓的國家、政權或個人的非法行徑。
提勒森呼籲安理會必須用盡最大經濟力道切斷直接資助北韓核武與導彈計畫的貿易關係。國際社會應暫停北韓工作人員流動，禁止從北韓進口，尤其是煤礦。
提勒森說，「我們會做我們該做的部分，但中國占了北韓90%貿易，它的角色特別重要」。相信一旦新的施壓措施迅速實施後，對北韓的利益將是十分痛苦。那些支持北韓的國家，也應瞭解他們的作為是在扶持殘酷及苦難。
他同時指出，北韓人民深處水深火熱中，但其政權卻一再將資源投入核武，完全是不必要。儘管北韓目前狀況暗淡，但美依舊深信北朝鮮未來，期待區域利益共同體一同加入解救北韓的陣營，「現在是我們重新掌握局勢的時候了」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 梁聖岳受困山谷一度絕望 「誰先掛就吃對方肉活下去」
- 長榮航董事名單沒有他 張國煒：做個快樂大股東
- 基隆最大柏青哥被抄 竟拿查扣贓物再開張
- 變裝2次、換車4次躲警 花輪哥撥髮一秒露餡
- 川普大減稅 財部︰我稅改不會跟進
- 自由廣場》前瞻 可以聰明一些
- 小型批發商 3月跳票5億
- 前瞻基建》賀陳旦：建構高效全國軌道網路
- 柯P公宅政策碰鐵壁 六張犁公宅居民暴怒反對
- 台幣15萬元搜救費用 梁聖岳：我自己付
- 通靈少女本尊道歉 後悔嫌棄郭書瑤
- 全中運後壁國中軟網隊創紀錄 議長回母校祝賀球員
- 胡智為有亞契緣 練習也作伴
- 光武國中新建校舍 建築師漏列350噸鋼筋
- 《嬌奢入荷+ 回饋幅度等同週年慶》
- 下週汽柴油 推估將調降5角
- 王品首季EPS1.7元 8個季度以來最高
- 新北》汛期防淹 移動式抽水機備戰
- 員林農工謝明坤 踢出首金
- 桃市首件老屋拉皮補助 「蘭室」完工
- 《內政部長不主祭》鄭成功祖廟：沒意見 但勿污名化
- 郝批蔡英文丟臉 再推國共論壇解李明哲案
- 弘道國中家長會：有人答應當天不會有活動
- 婦聯會所邀學者》林德政：婦聯會由蔣夫人一人決定
- 油條摻工業用明礬 早餐店老闆起訴
- 他點出蔡政府用人問題：該用「李明哲」、卻用「李明賢」
- 金工藝術家創作 黃金博物館展出
- 自由廣場》前瞻計畫應先前瞻台灣
- 丈夫夜夜求歡還找小三 妻子受不了休了他
- 千分打點第2人 林智勝的對手是恰恰
- PM2.5紫爆 成人型異位性皮膚炎發生機率增3倍
- 《水嫩清爽+ 輕油賦活57折起》
- 《高醫大研究》肥皂洗手 有效清除塑化劑
- 《惡吻》時期就超敬業 同劇演員曝林依晨專業面
- 露營地缺管理 桃市觀旅局：正訂管理計畫
- 醫病》治療腦中風 中醫早期介入也有幫助
- 5月桶裝瓦斯、天然氣價格 預估持平不調整
- 為了「林米魯」 林昶佐搶當立委奶爸
- 台北電影節也搞南向 放送這些片子
- 中市傑出演藝團隊授證 12隊獲補助
標題：安理會討論北韓 美恩威並施提3大制裁
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email