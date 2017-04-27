北韓狂挑釁 日本人超緊張 防災工具業績大增

避難所可以提供給13人大家庭使用。（路透）

2017-04-27 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕北韓核武發展造成周邊國家緊張，日本官方表示，若北韓發射飛彈，民眾只有5分鐘可逃；最近有日本防災業者透露，因北韓威脅而客戶大幅增加，也有公司稱銷售額增加10倍以上。

綜合外媒報導，隨著北韓核武測試增加，日本防災業者過去建造的私人「避難所」訂單增加，位於神戶的避難所公司織部精機製作所（Oribe Seiki Seisakusho）表示，過去每年僅有6個住房訂單，今年4月前就已收到8個訂單。另外一家公司「Earth Shift」也表示，今年銷售額增加10倍以上。

織部精機製作所不只提供避難所，也兼賣「空氣凈化器」，織部精機製作所目前已賣出50台瑞士製造的空氣凈化器，這款空氣淨化器可以對抗輻射和毒氣，因銷量大增，公司打算引進更多淨化器。

《日本新聞》報導，避難所和「空氣凈化器」的需求在日本大幅增加，因為日本首相安倍晉三曾表示，北韓有能力用沙林毒氣的導彈進行化學武器攻擊。

外媒分析，日本政府還不會為這種緊張氣氛降溫，上週五也曾要求地方政府進行導彈襲擊的疏散演練。