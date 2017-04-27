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英國6月國會大選 民調：保守黨領先幅度漸縮小

最新民調指出，英國首相梅伊所屬的保守黨拿下45%支持度，領先在野黨工黨的29%，差距多達16%。（路透）

2017-04-27  13:52

〔即時新聞／綜合報導〕英國將於6月8日舉行國會大選，有最新民調指出，英國首相梅伊（Theresa May）所屬的保守黨拿下45%支持度，領先在野黨工黨的29%，差距多達16%，但兩者的差距比起上星期已微幅縮小。

綜合外媒報導，民調機構YouGov於26日針對英國大選進行民調，民調結果顯示， 保守黨獲得45%的支持度，比起上星期降了3個百分點，工黨則獲得29%支持度，比上星期上升4個百分點，至於自由民主黨則下降2個百分點，獲得10%支持度，英國獨立黨支持度為7%，比起上星期增加2%。

YouGov的民調還指出，自從去年6月份的脫歐公投後，越來越多民眾認為離開歐盟是個錯誤，有高達45%民眾認為脫歐是錯誤的決定，但也有43％的受訪者認為是正確的，還有12％的受訪者表示不了解。

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