| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 新發現！關心身體健康好簡單
 首頁 > 國際

中國首艘航母取名 中網友票投這種海鮮

「皮皮蝦」其實就是蝦蛄，香港則稱為「瀨尿蝦」（圖取自網路）

2017-04-27  11:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國首艘自製航空母艦昨日上午在東北大連造船廠，正式舉行下水儀式，網路上則有媒體舉辦航母取名活動，包辦前三名的分別是「皮皮蝦號」、「台灣號」、「山東號」。

中國網友對航母下水相當關注，並有媒體舉辦航母命名票選活動，特別的是「皮皮蝦號」以57萬票居首，其次則是「台灣號」49萬票，「山東號」18.7萬票。

中國網友表示，期待在新聞上看到「皮皮蝦號」這個名稱，或是海軍用正經的態度念著「皮皮蝦號」。中媒指出，雖然網路票選活動有趣，但航母是按照省份命名。

「皮皮蝦」是中國網路上的流行語，「皮皮蝦」其實就是蝦蛄，香港則稱為「瀨尿蝦」。

廣告
  • 中國首艘自製航空母艦舉行下水儀式。（圖擷取自央視新聞）

    中國首艘自製航空母艦舉行下水儀式。（圖擷取自央視新聞）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 中國首艘自製航艦 航母
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花生炒牛肉
好夠味！韓式拌海鮮
電鍋菜✧肉末蒸芋頭
清澈高湯這樣熬！
轉寄

標題：中國首艘航母取名 中網友票投這種海鮮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月27日‧星期四‧丁酉年四月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.