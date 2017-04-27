中國首艘航母取名 中網友票投這種海鮮

「皮皮蝦」其實就是蝦蛄，香港則稱為「瀨尿蝦」（圖取自網路）

2017-04-27 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國首艘自製航空母艦昨日上午在東北大連造船廠，正式舉行下水儀式，網路上則有媒體舉辦航母取名活動，包辦前三名的分別是「皮皮蝦號」、「台灣號」、「山東號」。

中國網友對航母下水相當關注，並有媒體舉辦航母命名票選活動，特別的是「皮皮蝦號」以57萬票居首，其次則是「台灣號」49萬票，「山東號」18.7萬票。

中國網友表示，期待在新聞上看到「皮皮蝦號」這個名稱，或是海軍用正經的態度念著「皮皮蝦號」。中媒指出，雖然網路票選活動有趣，但航母是按照省份命名。

「皮皮蝦」是中國網路上的流行語，「皮皮蝦」其實就是蝦蛄，香港則稱為「瀨尿蝦」。