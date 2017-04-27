部署薩德被干涉 南韓廣告批：中國狗的海賊行為

南韓因部署薩德，受到中國強烈批評。（法新社資料照）

2017-04-27 08:30

〔即時新聞／綜合報導〕最近南韓的主要報紙之一《朝鮮日報》上，一則以純文字敘述的廣告引發關注。廣告內容批評中國的「大國崛起」就是「海賊崛起」，並稱因南韓部署薩德，使內政受到中國干涉，要「強力打擊中國狗的海賊行為」。

綜合媒體報導，25日出版的南韓《朝鮮日報》，一則廣告刊登在A16社會版的下半部，占據3分之1版面，使用韓、中、日、英4種語言純文字敘述。這篇廣告以「致中國、日本、韓國」為題，就當前南韓與中、日間的政治外交糾紛，向南韓政府喊話，並以「愛國市民、『間島』是南韓領土」為署名，要求南韓政府為這些問題發聲。

廣告中牽涉到中國問題的共有7條，包括「中國喊著的『大國崛起』就是『海賊崛起』？」就南韓部署薩德問題，表示「中國别再干涉內政，别再壓迫企業」，更要求南韓政府嚴肅應對中國的報復，強力打擊「中國狗的海賊行為」，並稱間島是南韓領土。