模擬攻擊北韓飛彈基地！美韓共同軍演公開

美韓軍聯合軍演（路透）

2017-04-26 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕根據《NHK》報導，美國與南韓公開聯合軍演內容，假想目標為針對北韓的飛彈基地進行空襲與轟炸。

美軍與韓軍今日的聯合軍演，於接近南北韓邊境的報川射擊場舉行。參與演習的有約50架F16戰鬥機與直升機、近90輛的戰車與裝甲車，以及兩千餘人的士兵。

根據南韓軍隊表示，此演習為假想攻擊北韓飛彈基地。演習展開後，戰鬥機空襲與坦克自走砲進行砲擊，砲彈擊中目標後，火柱即沖上天際，傳出震耳欲聾的爆炸聲響。接著進行壓制飛彈基地的演練，由戰車部隊發動攻擊向前突進後，運輸直升機上索降韓國特種部隊，各部隊保持著良好合作。韓國陸軍中校鄭承虎表示：「從今而後南韓軍隊在強大的美韓同盟下，會穩守南韓的安全。」

而北韓對於美韓聯合演習表達強力反對，美、韓為防止北韓有更進一步的挑釁，正持續監視著北韓動向。