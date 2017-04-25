極為罕見！美全體參議員將赴白宮 聽取北韓簡報

有外媒報導指出，川普政府官員將於當地時間26日在白宮舉行簡報會，對全體100名參院議員說明北韓情勢。（彭博）

2017-04-25 07:10

〔即時新聞／綜合報導〕北韓將於今天（25日）慶祝第85屆建軍節，各界都相當擔心北韓將會於近日進行核子試爆。有外媒報導指出，部分美國參議院高層助理表示，川普政府官員將於當地時間26日在白宮舉行簡報會，對全體100名參院議員說明北韓情勢。

綜合外媒報導，美國參議院高層助理群透露，白宮將於當地時間26日下午3點邀請全體100位參議員前往聽取簡報，這場簡報將由國務卿提勒森（Rex Tillerson）、國防部長馬提斯（Jim Mattis）、國家情報總監柯茨（Dan Coats）和美軍參謀首長聯席會議主席鄧福德將軍（Joseph Dunford）等官員召開，向全體參議員說明北韓情勢。

雖然行政部門官員經常前往國會與議員討論外交和國安事務，但全體參議員出席由4名高層行政官員主持的會議，實在相當不尋常。另外，有部分國會眾議院助理表示，他們也正在和白宮協調，準備讓眾議員們接受類似簡報。