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郭文貴談中共內鬥直播被斷 美媒職員迫於壓力「被休假」

2017-04-24  13:52

〔即時新聞／綜合報導〕遭到中國通緝的富商郭文貴日前接受《美國之音》專訪，披露中國領導高層內鬥和貪腐，但直播卻突然中斷，更有媒體揭露，參與直播採訪郭文貴的美國之音相關人員已經開始「被休假」一週。

根據《明鏡郵報》報導，中國駐美國大使館官員在4月18日打電話給美國之音負責對外聯絡的紀鋒，明確要求美國之音不能直播專訪郭文貴，不過參與專訪節目工作的編輯、記者們，幾乎都堅持按原計劃直播專訪郭文貴。

在直播郭文貴專訪期間，主持人在郭文貴準備討論中央紀律委員會書記王岐山家族狀況時，主持人突然表示「由於某些因素」必須立刻停播。而目前更傳出當時參與直播採訪郭文貴的美國之音中文部主任龔小夏、資深編輯東方以及負責網路傳播的資深記者楊晨已經開始「被休假」一週。

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  • 郭文貴接受《美國之音》專訪，披露中國領導高層內鬥和貪腐，直播卻突然中斷，而參與直播採訪郭文貴的美國之音相關人員已經開始「被休假」一週。（圖擷取自郭文貴推特）

    郭文貴接受《美國之音》專訪，披露中國領導高層內鬥和貪腐，直播卻突然中斷，而參與直播採訪郭文貴的美國之音相關人員已經開始「被休假」一週。（圖擷取自郭文貴推特）

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