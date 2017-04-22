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日76歲老婦人加速撞行人 釀成1死5傷

2017-04-22  14:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本埼玉縣入間市有位76歲的老婦人，在昨日晚間8時許開車行經購物中心，卻不慎撞上前方車輛，接著老人竟然繼續加速撞擊路邊的行人，最後造成1死5傷，目擊者透露，肇事者可能是把煞車踩成油門了。

據《NHK》報導，53歲的市川佳子當時正好路過購物中心停車場，卻當場被老婦人開的車輛撞上，最後在醫院急救無效身亡。警方根據目擊者的證詞，懷疑老婦人可能是撞到前車後陷入恐慌，心急之下錯踩油門，詳細肇事原因還需進一步調查。

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  • 日本埼玉縣入間市有位76歲的老婦人，在昨日晚間8時許開車行經購物中心不慎撞上前車後，竟然加速撞擊路邊的行人。（圖擷自《NHK》）

    日本埼玉縣入間市有位76歲的老婦人，在昨日晚間8時許開車行經購物中心不慎撞上前車後，竟然加速撞擊路邊的行人。（圖擷自《NHK》）

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