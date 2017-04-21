日男子帶望遠相機 隔一條河偷拍女高中生裙底被逮

日本京都府東山署警方在昨（20）日逮捕一名使用望遠數位相機的偷拍犯，在京都鴨川一側，朝著河對岸的高中女生裙底偷拍。圖為鴨川。（彭博）

2017-04-21 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕再遠都想偷拍！日本京都府東山署警方在昨（20）日逮捕一名偷拍犯，他使用望遠數位相機，在京都知名的鴨川一側，朝著河對岸的高中女生裙底偷拍。

根據日媒《產經新聞》報導，當日下午3點左右，河邊巡邏的員警看到一名26歲的男子形跡可疑，上前盤查後發現，他正朝著35公尺遠河對岸女高中生的裙底偷拍，當場就被員警逮捕。據了解，該名被害女高中生住在大阪市淀川區，目前2年級。

該名男嫌犯事後坦承犯行，並表示，「就是想要偷拍裙底」，警方也在他的相機中發現偷拍影片。