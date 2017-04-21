日男子帶望遠相機 隔一條河偷拍女高中生裙底被逮
2017-04-21 19:49
日本京都府東山署警方在昨（20）日逮捕一名使用望遠數位相機的偷拍犯，在京都鴨川一側，朝著河對岸的高中女生裙底偷拍。圖為鴨川。（彭博）
〔即時新聞／綜合報導〕再遠都想偷拍！日本京都府東山署警方在昨（20）日逮捕一名偷拍犯，他使用望遠數位相機，在京都知名的鴨川一側，朝著河對岸的高中女生裙底偷拍。
根據日媒《產經新聞》報導，當日下午3點左右，河邊巡邏的員警看到一名26歲的男子形跡可疑，上前盤查後發現，他正朝著35公尺遠河對岸女高中生的裙底偷拍，當場就被員警逮捕。據了解，該名被害女高中生住在大阪市淀川區，目前2年級。
該名男嫌犯事後坦承犯行，並表示，「就是想要偷拍裙底」，警方也在他的相機中發現偷拍影片。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 史上最潮「消業障」穿搭 網友：這裙子有過香火嗎...
- 看不出來50歲！「李敏鎬媽」熱褲曬辣腿
- 婦聯會收國防部等官方單位撥款 綠籲查扣文件、防脫產
- 混血Q兒滿月 香港第一名模喜曬高顏值全家福
- 第四台傳輸線當「教鞭」抽打3歲童 狠母判刑1年
- 台灣燈會百鳥朝鳯搶手 藝師好開心
- 鋒面將來襲各地有雨 明起北部下探16度
- MLB》開季連續無失分破功 派克斯頓躲敗投
- 中職》潘武雄右腳無名指骨裂 上半季恐報銷
- 中職》王柏融殺翻聯盟 日本球迷口水流滿地
- MLB》正妹記者高得嚇人 球員幽默化解尷尬（影音）
- 觀望心態濃 台幣小升1分
- 台74線施工市區塞爆 市府擬主導交維計畫
- 環狀線回填垃圾弊案 檢第3波約談工地主任等5人
- NBA》杜蘭特渴望打第三戰 但仍需依教練團指示
- 輔導輟學生 退休師夫婦加入波麗士天使志工
- 水塔外殼掉落國道 害砂石車失控翻滾
- 南區高校儀隊初賽 海陸儀隊助開場
- （影音）激推加拿大合法賭博 徐乃麟：台灣流失一堆稅金
- 稽查公車違規名單 公運處遲遲不公布
- 舊照起底 孫儷鄧超水中換泳褲！？
- 少女時代成員秀蜜腿 潤娥偷洩10年情
- （圖輯）可愛小虎牙+E罩杯美乳 17歲的「她」正到犯規！
- 2017巴塞爾錶展專輯8：時光美計 各有所長2
- NBA》詹皇41分大三元 騎士大逆轉聽牌
- 真假！？老婆產女 陳冠希被爆當爸了
- 葉日松客家詩譜童謠 創作歌手徐世慧花東走唱20場
- 女星分手後G奶離奇消風 目測過後「還是巨乳」
- 前瞻建設變「錢瞻賤設」國民黨團要求退回重擬
- 為原住民爭權益！陳歐珀、孫湯玉惠聯合服務處成立
- MLB》邵薩準完全打擊 光芒系列戰橫掃老虎 （影音）
- 響應政府新南向政策 台經院成立「南臺辦」
- 等10年了 七股科工區計畫通過內政部審查
- 台鐵要漲 交長︰不讓民眾負擔增太多
- 國台辦前副主任收賄判15年
- 安撫、聆聽、詳查 捷警助失智女回家...
- NBA》杜蘭特沒上也沒差 麥基搶戲
- 總統：建立台美關係新架構
- MLB》皇家開發另類戰術 細膩擊倒王牌投手（影音）
- 前進宜蘭綠博 80歲蒸汽火車啟航
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：日男子帶望遠相機 隔一條河偷拍女高中生裙底被逮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分