衝著美國來！ 俄國研發8倍音速飛彈

為了與美國相抗衡，俄國軍方正在研發8倍音速飛彈 。（圖擷自《Sputnik 》）

2017-04-21 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯負責國防事務的副總理羅戈津（Dmitry Rogozin），昨天對外宣布，俄羅斯軍方正在進行超高音速武器系統開發的工作，為了就是要和美國一拼高下。

綜合外媒報導，羅戈津表示，俄羅斯正在研製中的彈道飛彈不是傳統型的飛彈，而是全新一代超高音速飛彈，能夠穿透反導彈系統，其等級能和美國武器相提並論，超高音速武器的研製是俄國軍隊的重點任務。不過沒有透露飛彈的具體型號及其他細節。

俄羅斯軍方消息人士說，俄軍日前成功試射了1枚「鋯石」（Zircon）超高音速反艦飛彈，飛彈在測試中的最大飛行速度可以達到8馬赫（8倍音速）、最大射程可以達到400公里。「鋯石」飛行時在大氣層中，不會進入太空；飛彈可從陸地、海上和水下發射，射擊過程只要大約200秒，在反飛彈系統沒來得及作出有效反應前，就可擊中目標。而現有的導彈防禦（MD）系統根本無法攔截，故「鋯石」被稱為新一代「夢幻新武器」。

俄國防部證實，「鋯石」預計將安裝在「彼得大帝」號和「納希莫夫海軍上將」號核動力重型巡洋艦上。俄國軍事專家也說，未來俄國海軍核動力巡洋艦裝備「鋯石」飛彈後，可大幅提升俄軍對於美國航母戰鬥群的作戰能力。