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內衣皇后美得過火 真相讓評審超傻眼

男記者安東尼（Anthony）內衣秀奪冠。（取自The Sun）

2017-04-21  08:28

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名男記者安東尼，男扮女裝參加內衣比賽，竟在眾佳麗中勝出奪后冠，但主辦單位事後得知他是男兒身，單方面取消評審決定，導致安德烈獎金、獎品全落空。

《太陽報》報導，20歲雙性男記者安東尼（Anthony）參加網路內衣競賽，主辦單位要求參賽者PO美照，公開評選，安東尼在女友協助下變成一位美女，意外在大賽中奪下后冠。原本可獲得5000盧布（約台幣2700元）獎金、內衣，以及拍攝一套專業寫真的獎品，但真實性別曝光後，不僅頭銜被取消，連獎金也沒了。

男記者安東尼（Anthony）內衣秀奪冠。（取自The Sun）

男記者安東尼（Anthony）內衣秀奪冠。（取自The Sun）

男記者安東尼（Anthony）內衣秀奪冠。（取自The Sun）

男記者安東尼（Anthony）女裝打扮。（取自The Sun）

男記者安東尼（Anthony）。（取自The Sun）

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