淫富豪過復活節 正妹露乳當糖果女體盛

貝農的復活節活動。（圖取自每日星報）

2017-04-21 08:36

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲菸草大亨貝農（Travers Beynon）以荒淫聞名於世，繼狗鍊遛妻、比基尼妹關籠，又有新招。這次他以復活節為主題，要正妹當糖果女體盛。

《每日星報》報導，復活節是老少咸宜的家庭節日，但在貝農家則充斥限制級慶祝活動。他叫正妹女伴們充當女體盛，用小小的巧克力遮點，相當色情。貝農常在黃金海岸舉辦糜爛派對，時常引起女權團體不滿。

報導指出，奇特的是，貝農其實已經結婚了，他的太太對這些行徑泰然處之，她說女孩們來來去去，貝農有很多女友，但只有一個老婆。