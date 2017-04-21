| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 中古車平台結盟策略 獨樹一格 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
 首頁 > 國際

淫富豪過復活節 正妹露乳當糖果女體盛

貝農的復活節活動。（圖取自每日星報）

2017-04-21  08:36

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲菸草大亨貝農（Travers Beynon）以荒淫聞名於世，繼狗鍊遛妻、比基尼妹關籠，又有新招。這次他以復活節為主題，要正妹當糖果女體盛。

《每日星報》報導，復活節是老少咸宜的家庭節日，但在貝農家則充斥限制級慶祝活動。他叫正妹女伴們充當女體盛，用小小的巧克力遮點，相當色情。貝農常在黃金海岸舉辦糜爛派對，時常引起女權團體不滿。

報導指出，奇特的是，貝農其實已經結婚了，他的太太對這些行徑泰然處之，她說女孩們來來去去，貝農有很多女友，但只有一個老婆。

廣告
  • 大玩女體盛。（圖取自每日星報）

    大玩女體盛。（圖取自每日星報）

  • 貝農以荒淫生活聞名。（圖取自每日星報）

    貝農以荒淫生活聞名。（圖取自每日星報）

  • 隨時都有辣妹相伴。（圖取自每日星報）

    隨時都有辣妹相伴。（圖取自每日星報）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 土豪 澳洲 貝農
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家糖醋魚
異國風✧泰式炸蝦餅
開胃✧泰式涼拌豬肉
如何加快貝類吐沙？
轉寄

標題：淫富豪過復活節 正妹露乳當糖果女體盛


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月21日‧星期五‧丁酉年三月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.