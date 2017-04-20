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中國公部門投訴箱離地2公尺 網友酸：姚明設計？

2017-04-20  23:46

〔即時新聞／綜合報導〕不少政府機關都會設置意見箱，讓民眾能夠有個管道，抒發自身意見，不過中國雲南有處公家部門的意見箱，竟設置在距離地面2米的牆上，一般民眾就算墊腳也很難投入意見，網友就諷刺地說：「這意見箱，是姚明設計的嗎？」

《中國新聞網》報導，網友今天（20日）在微博上PO照爆料，指稱雲南省昭通市彝良縣文體廣電旅遊局門口設置的意見箱，放置的地點相當的高，他便酸說：「姚明設計的嗎？」

由照片可見，這個紅色的意見箱被高高地掛在牆上，拿一旁走過的女子來比較，這意見箱甚至離她的頭部還有一段距離。

彝良縣委外宣辦公室表示，意見箱之前掛在人行道且過矮，不少行人反應會撞到，所以今天上午委託工人進行調整，沒想到掛的過高，還來不及驗收，就被網友曝光了。

彝良縣委外宣的工作人員表示，接到反應後，委外宣和巡視組第一時間就派人到現場，認為意見箱確實設置過高，至少2公尺，一般的市民肯定無法投遞；該工作人員稱，巡視組的工作人員很生氣。

報導稱，目前意見箱已被取下進行調整，不過因為設置位置不合理，還在調整中。

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  • 網友PO網爆料，稱雲南省昭通市彝良縣文體廣電旅遊局門口設置的意見箱，放置的地點相當的高。（圖擷取自微博）

    網友PO網爆料，稱雲南省昭通市彝良縣文體廣電旅遊局門口設置的意見箱，放置的地點相當的高。（圖擷取自微博）

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標題：中國公部門投訴箱離地2公尺 網友酸：姚明設計？


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