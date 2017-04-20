泰國曼谷路邊攤不會撤！ 市府闢謠：加強清潔

泰國曼谷路邊攤被評為全球最佳路邊美食第2名。（法新社）

2017-04-20 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷路邊攤是吸引遊客因素之一，不過日前傳出曼谷市府決定，今年底落實零路邊攤的政策，引發不少民眾批評。對此市府出面闢謠，強調只是要加強路邊攤清潔。

曼谷路邊攤深受遊客喜愛，過去還被《CNN》評選為全球23個城市的最佳路邊美食第2名，不過18日卻傳出路邊攤將全面取締，引發各界關注。

曼谷市府昨天出面否認傳聞，強調只是要加強路邊攤的衛生、維護市容，並將中國城與考山路打造為美食區，讓曼谷路邊美食成為街頭美食天堂。另外也將針對外媒的不實報導究責。

市府表示，全曼谷有416處的違規路邊攤，將會逐步取締完成，並給予適當安置，未來也會嚴加管理路邊攤。

泰國路邊攤是吸引遊客原因之一。（法新社）