泰國曼谷路邊攤不會撤！ 市府闢謠：加強清潔
2017-04-20 16:19
泰國曼谷路邊攤被評為全球最佳路邊美食第2名。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷路邊攤是吸引遊客因素之一，不過日前傳出曼谷市府決定，今年底落實零路邊攤的政策，引發不少民眾批評。對此市府出面闢謠，強調只是要加強路邊攤清潔。
曼谷路邊攤深受遊客喜愛，過去還被《CNN》評選為全球23個城市的最佳路邊美食第2名，不過18日卻傳出路邊攤將全面取締，引發各界關注。
曼谷市府昨天出面否認傳聞，強調只是要加強路邊攤的衛生、維護市容，並將中國城與考山路打造為美食區，讓曼谷路邊美食成為街頭美食天堂。另外也將針對外媒的不實報導究責。
市府表示，全曼谷有416處的違規路邊攤，將會逐步取締完成，並給予適當安置，未來也會嚴加管理路邊攤。
泰國路邊攤是吸引遊客原因之一。（法新社）
泰國路邊攤傳出要全面被清除，引發各界討論。（法新社）
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 擁11國護照「核爆級」爆料 中國對他發布「紅色通緝令」
- 新發現！太陽系外「超級地球」 具孕育生命條件
- 禁韓令無效？中國人網購韓貨爆新高
- 成中國傳聲筒？ 蘋果在台、港自動下架諷中節目
- 泰國曼谷路邊攤不會撤！ 市府闢謠：加強清潔
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 退休師憂年改後繳不起10萬房貸、不夠請外勞...網友酸爆
- MLB》水手球場最後打席 一朗開轟追平大聯盟紀錄（影音）
- 袁艾菲車吻肌肉男 只認友達以上
- 自由談》他們一夥都白賊
- 獨家》軍方人事大地震 李喜明接參謀總長
- 《觀察筆記》改革，挺住
- 胸部upup不怕位移 食品千金公開秘訣
- 「大鵬部長」將在國軍形象劇客串？ 國防部這麼說...
- 重視青年議題 南市議員籲設置青年事務委員會
- 中職》兄弟投手控球太狂 差點追平金氏世界紀錄
- 妻管嚴？夫撞死妻內幕 竟然是為了...
- 鑪場武士親和襲台 AKIRA狂砍草練刀
- 台積電、三星拼7奈米製程 ASML極紫外光設備訂單強強滾
- 動彈不得 貨櫃車過高卡涵洞
- 每票2000元 楊梅區農會代表候選人涉行賄
- 空地變回收場發惡臭 居民忍5年崩潰了
- 《透過APP租單車 創造三贏》2塊錢可騎15分 東華推oBike
- 幼童手腳長水泡 異位性皮膚炎徵兆
- 遭傳秘戀鄭俊英 芝妍狠撇：0.1％可能性都沒有
- 明年起兩袋合一 垃圾袋有新設計
- 歐冠》淘汰賽連4場飆3球 摩納哥紀錄夜淘汰多特蒙德（影音）
- 與牛共舞 沙灘創作新視界
- 公東高工11人摘繁星 試管嬰兒洪玉欣上台科大
- 牛隻結核病檢出陽性 防疫所已全場消毒
- 太平洋SOGO禁用美耐皿餐具 柯P來吃飯讚聲
- 破紀錄5度獲全球第一美女 「她」是第1人
- 《獨酒男女》助導驚傳自殺 揭韓劇幕後血汗淚
- MLB》布魯斯再轟雙響砲 苦主又是費城人（影音）
- 女被狗咬傷 扮柯南找到飼主提告起訴
- 毒梟籌畫走私毒品來台 台、馬警聯手搗製毒工廠
- 自由廣場》談原住民的「本名」與印章
- 一生只有一個男人 席琳狄翁自爆沒吻過別人
- NBA》謝球迷不離不棄 矮湯發聲明：生命中最難熬的一週
- 搶救藝文界血汗低薪 立委籲立藝文採購專法
- （圖輯影音）邱澤示愛吳慷仁 嬌嗔好想你！
- 落實「普惠金融」 20家信合社加入信保基金
- 台南公園有「唱歌的胡說樹」實境遊戲快來互動
- 醫訊》燒燙傷意外頻傳 檢視保險內容最重要
- 郭富城婚宴撒近500萬 嗨到凌晨2點
- 司改國是會議 決議調降3、4級毒品持有標準
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：泰國曼谷路邊攤不會撤！ 市府闢謠：加強清潔
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分