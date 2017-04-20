| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
捷運司機停站後昏倒 送醫不治 貨車司機身體突不適 撞壞軍營門身亡 PR 中古車平台結盟策略 獨樹一格 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
 首頁 > 國際

泰國曼谷路邊攤不會撤！ 市府闢謠：加強清潔

泰國曼谷路邊攤被評為全球最佳路邊美食第2名。（法新社）

2017-04-20  16:19

〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷路邊攤是吸引遊客因素之一，不過日前傳出曼谷市府決定，今年底落實零路邊攤的政策，引發不少民眾批評。對此市府出面闢謠，強調只是要加強路邊攤清潔。

曼谷路邊攤深受遊客喜愛，過去還被《CNN》評選為全球23個城市的最佳路邊美食第2名，不過18日卻傳出路邊攤將全面取締，引發各界關注。

曼谷市府昨天出面否認傳聞，強調只是要加強路邊攤的衛生、維護市容，並將中國城與考山路打造為美食區，讓曼谷路邊美食成為街頭美食天堂。另外也將針對外媒的不實報導究責。

市府表示，全曼谷有416處的違規路邊攤，將會逐步取締完成，並給予適當安置，未來也會嚴加管理路邊攤。

泰國路邊攤是吸引遊客原因之一。（法新社）

泰國路邊攤傳出要全面被清除，引發各界討論。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 曼谷 泰國 路邊攤
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：泰國曼谷路邊攤不會撤！ 市府闢謠：加強清潔


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.