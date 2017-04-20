正妹女兒曝光 韓總統候選人被奉為「國民岳父」

正黨總統候選人劉承旼（左）在競選過程中，女兒（右）多次現身支持，許多韓國網友爭相告白，讓劉承旼成為「國民岳父」。（圖擷自《wikitree》）

2017-04-20 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕韓國前總統朴槿惠遭彈劾下台後，南韓5月9日將舉行總統大選，共有15人登記參選，其中正黨總統候選人劉承旼在競選過程中，女兒多次現身支持，因其長相甜美可愛，經媒體曝光後迅速在網絡上發酵，許多韓國網友爭相告白，讓劉承旼成為「國民岳父」。

綜合韓國媒體報導，本屆南韓總統大選，一共有15名人士登記參選，不過最受矚目的只有5名主要參選人，其中，正黨總統候選人劉承旼最近成為網路討論的焦點，他的女兒劉垣（音譯）多次在競選場合中現身支持父親，因貌美可愛，又酷似韓國女演員李妍熙，讓韓國網友爭相搶認劉承旼為岳父。

據了解，劉垣首次在媒體版面曝光，是今年1月劉承旼宣布參選總統的記者會上，隨後，3月28日劉承旼在黨內初選勝出，被推舉為正黨的總統候選人，劉垣再次陪伴父親出席黨大會，這兩次曝光，使得劉垣的照片在韓國媒體網絡上廣為傳播。

但目前主要5名韓國總統候選人中，劉承旼的支持率敬陪末座，根據韓聯社14日的民調顯示，在野的共同民主黨候選人文在寅與國民之黨候選人安哲秀兩強相爭，雙方支持率分別為40％與37％，執政的自由韓國黨候選人洪準杓，支持率雖位居第3，則卻以7％遙遙落後，而正黨劉承旼與正義黨沈相奵皆為3％。

劉垣多次在競選場合中現身支持父親。（圖擷自《wikitree》）