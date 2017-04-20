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情侶大馬路親熱 遭酒駕男撞飛成最後一吻

情侶在路上擁吻。（圖取自網路）

2017-04-20  06:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國一對情侶半夜時在大馬路上親熱打鬧，一名酒駕男子未注意該情侶，直接開車撞上兩人，導致一死一傷。

中媒報導，中國山東荷澤一對情侶，在半夜3點32分於大馬路上追逐打鬧，更相擁而吻，車輛紛紛閃避。此時一台黑色車輛完全沒有注意兩人直接迎面撞上，導致兩人一死一傷，天人永隔。

報導指出，該黑色車撞人之後在不遠處又撞上一台計程車，警方發現肇事駕駛張男每百毫升血液中酒精含量為276毫克，屬嚴重酒駕，因涉嫌危險駕駛而將張男刑事拘留。

影片連結

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  • 被酒駕車輛撞飛。（圖取自網路）

    被酒駕車輛撞飛。（圖取自網路）

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相關關鍵字： 中國 情侶 死亡車禍 車禍 酒駕
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