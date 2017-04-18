「機器黑貓」實測上路 未來無人車宅配到你面前！

2017-04-18 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕日本宅配龍頭「黑貓宅急便」（ヤマト運輸）與IT公司「DeNA」合作，推出無人宅配服務，未來只要上網指定取貨的時間地點，將由無人車送貨到你面前！

《朝日新聞》報導，黑貓宅急便看好自動駕駛科技的發展，與DeNA合作推出「機器黑貓宅急便」服務，使用者可上網輸入配送時間及地點，接著寄物櫃無人車將在指定時間出現，只要輸入識別碼就能輕鬆取貨。

這項服務已在日本神奈川縣部分地區開始測試，雖然測試期間仍是由真人駕駛配送車，不過業者將依據測試成果，在未來實現全面無人宅配服務。測試期間到明年2月底為止。