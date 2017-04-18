快訊健康保健室 智能生活體驗
全美奪命公路它排第1 佛州1號公路10年死千人
2017-04-18 16:57
美國網站公布危險公路排名名單，其中最危險的是1號公路佛州路段。圖非1號公路。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國最危險公路是這條！「Geotab」最新公布的「美國最危險公路」，由1號公路（US1）佛州路段排名第一，該路段過去10年發生1011起事故，造成1079人死亡。
綜合外媒報導，「Geotab」研究了美國50個州的道路，針對致命碰撞率、事故次數和死亡人數進行分析，結果發現1號公路佛州路段都排名第一，成為名副其實的致命公路。
1號公路穿過佛州13個郡，貫穿佛州大部分地區，被稱為是「迪克西公路（Dixie Highway）」。其他危險公路還包括第二名的德州的83號公路，排名第三的則為加州和亞利桑那州的40號州際公路。
報導指出，這項調查並未說明1號公路的哪個路段最危險；至於致命碰撞率則是根據美國國家公路交通安全管理局每年的統計進行分析。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 老公在家裡… 年輕女老師灌醉男學生然後做愛
- 北韓試射失敗 軍武專家：從未見過的新型飛彈
- 遞衛生紙、陪泡澡 中國男300元起「出租自己」
- 《中英對照讀新聞》S. Korean students outperform in math, science, fall behind in interest 南韓學生在數學、科學上表現優異，但在興趣上落後
- 中國富豪躲美爆料︰前高官賀國強涉貪
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 台妹和非洲男樓梯間嘿咻 他將影片PO網下場是...
- 中職》「大王」王柏融霸氣甩棒 讓美媒直呼狂（影音）
- 反對原能會降級 主委盼直隸總統府
- 男星甩約炮陰影 節目求婚逼哭孕妻
- 去年斬斷2年婚 34歲男星火速擁新歡
- （影音）胸有陰影、咖啡光…她3年前感應到薇薇安隱憂
- 台鐵擬訂新票價 短程恐漲4-17元
- 太操了 暴瘦14公斤 壯年補教師竟罹肝癌
- 縣府續約 台東誠品撤店危機解除
- 野生開心鬼現身西門町 71歲黃百鳴現在長這樣！
- 獨盟》0出局大危機 曹錦輝霸氣連3K無失分
- 配天宮虎爺遶境 吃炮畫面有如虎爺降臨
- 映後座談奏效 《目擊者》、《日常對話》倒吃甘蔗
- 〈愛情軍師團〉4～5月徵文啟事
- 〈旅遊的滋味〉鐵馬優遊島波海道
- 環保疑慮 越蓮花新建鋼廠被喊卡
- 街頭隨機行搶金項鍊 得手還偷友人金飾
- 駁賄選綁樁 吳：若有就退出政壇
- 三太子男網》地主球員落難 盧一哥今出馬
- 18年來首次 苗縣財政出現「賸餘」
- 援交謊稱賣酒 太陽花女王判3個月不得易科罰金
- 紅斑性狼瘡找不出病因 仁醫耐心治療感動患者
- NBA》詹皇威武！ 季後賽首輪19連勝 距離紀錄只剩1場
- 竹縣桐花祭週六開幕 簡文秀獻唱
- 卓溪真肝苦 死亡率高出全國9倍
- 產地小確幸！下班來撿NG小洋蔥
- 親手悶死2歲兒子 狠父判刑8年
- NBA》豪小子要來了！ 林書豪7、8月展開亞洲行
- 嚇人！ 台南工地挖出二戰未爆彈
- 北市警局逾80粉絲團 綠議員：按讚總數均輸外縣市
- 日客粗心行李丟小黃後車箱 台警助尋回
- 小六生李長龍 打進青少羽球國手
- 大甲松柏漁港附近 又見死亡鯨豚
- 農地採砂回填廢棄物 判刑沒收所得他GG了！
- 駱以軍／【荼蘼九○】綠光
- 腳底長藍紫色斑塊 竟是「典型卡波西氏肉瘤」
- 昨用電量飆高 北、東今有雨
- 西門町路口撒百萬求愛 田僑仔陳二崁引發肉搜
- 台灣首屆擊樂大賽 朱宗慶保證透明公開
- （影音）暌違10年再遇楊宗緯 蕭敬騰這樣說...
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：全美奪命公路它排第1 佛州1號公路10年死千人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分