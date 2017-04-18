全美奪命公路它排第1 佛州1號公路10年死千人

美國網站公布危險公路排名名單，其中最危險的是1號公路佛州路段。圖非1號公路。（法新社）

2017-04-18 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國最危險公路是這條！「Geotab」最新公布的「美國最危險公路」，由1號公路（US1）佛州路段排名第一，該路段過去10年發生1011起事故，造成1079人死亡。

綜合外媒報導，「Geotab」研究了美國50個州的道路，針對致命碰撞率、事故次數和死亡人數進行分析，結果發現1號公路佛州路段都排名第一，成為名副其實的致命公路。

1號公路穿過佛州13個郡，貫穿佛州大部分地區，被稱為是「迪克西公路（Dixie Highway）」。其他危險公路還包括第二名的德州的83號公路，排名第三的則為加州和亞利桑那州的40號州際公路。

報導指出，這項調查並未說明1號公路的哪個路段最危險；至於致命碰撞率則是根據美國國家公路交通安全管理局每年的統計進行分析。

美國最危險的公路