蜜月後「像被刀捅」... 加州夫妻染廣東住血線蟲

2017-04-15 12:28

〔即時新聞／綜合報導〕在美國加州大學柏克萊分校新聞研究所任教的馬尼拉（Ben Manilla），日前與新婚妻子拉珮（Eliza Lape）前往夏威夷茂宜島（Maui）度蜜月，不料，回家後卻覺身體不適，就醫檢查發現感染廣東住血線蟲（Angiostrongylus cantonensis），住院1個月，歷經幾次手術，好不容易才撿回一條命，目前仍在接受治療當中。

綜合外媒報導，57歲的拉珮表示，在茂宜島時，頭部就感覺到一股尖銳的疼痛，後來症狀越來越多，「彷彿有人持刀捅進我的五臟六腑」；64歲的馬尼拉則表示，自己是返家後發覺肩膀僵硬，隨後甚至連最基本的生活自理也做不到，馬尼拉說，他當時痛到就像身體快被撐破似的，這實在是太詭異了，夫妻倆一同前往醫院檢查。

馬尼拉表示，醫師告訴他們，可能是感染了廣東住血線蟲，在加護病房住了1個月，手術後雖已自腦中取出血塊，但肩膀仍疼痛難耐，還抖個不停，嚴重影響工作與生活，他懷疑可能是吃了當地食物才會中標。

報導指出，夏威夷自2007年至2016年累計已有53起相關感染事件，今年目前則發生9起，其中茂宜島就占了6起、大島（Big Island）3起；當地衛生部門表示，茂宜島的病例中，當地居民有4起、外來遊客有2起。

廣東住血線蟲另稱「鼠肺蟲」（Rat lungworm），顧名思義，主要寄生在老鼠肺部，非洲大蝸牛、螺類上也很常見，人類恐經由吃下未煮熟、被寄生的福壽螺、蝸牛、蛞蝓，或是受到寄生幼蟲汙染的水、生菜而感染，一般潛伏期約1至3週，可能會出現頭痛、頸部僵硬、嘔吐、皮膚刺痛等症狀，引發腦膜炎，嚴重者甚至會死亡。