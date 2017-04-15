網友端菜請地獄廚神評價 拉姆齊嗆辣回應引熱議
英國知名大廚戈登拉姆齊有地獄廚神之稱，但在國外仍有許多不怕死的網友常tag拉姆齊，希望廚神能品評他們的菜色。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕人稱「地獄廚神」的英國知名大廚戈登拉姆齊（Gordon Ramsay），因嗆辣的主持風格聞名全球，不過國外仍有許多不怕死的網友常會上傳自己烹煮的菜色，並標註拉姆齊幫他們評分，而拉姆齊也總是一貫嗆辣回應，引發其他網友熱議。
在拉姆齊的推特版上時常可見其他網友tag拉姆齊，希望廚神能品評他們的菜色，但即使是在推特上廚神的回應方式也依舊犀利，像是底下這名網友就詢問拉姆齊他的晚餐賣相如何，結果拉姆齊就直接酸他說，「就連你的狗都不感興趣」
@GordonRamsay how does my dinner look pic.twitter.com/biOKhREMfR— Joenahhh☄️ （@joenahh） March 5, 2017
Even your dog is not interested.... https://t.co/BCOvYQve6L— Gordon Ramsay （@GordonRamsay） March 5, 2017
也有網友是自己料理了一些漢堡及蛋捲，結果被拉姆齊酸說是忘了幫偵煙警報器裝電池。
@GordonRamsay just whipped up burgers and eggrollls what do you think pic.twitter.com/gPfnX9INgl— Andrew Faett （@faettfaett） April 1, 2017
Brunt egg rolls, burnt buns, dry burger, the only thing missing is a new battery for your smoke alarm Andrew https://t.co/77Yedz6ote— Gordon Ramsay （@GordonRamsay） April 1, 2017
還有網友是準備了類似海鮮義大利麵的料理，結果這名網友不小心入鏡的腳趾也被拉姆齊拿來作文章，直接嗆他說「我不確定你的麵跟你的腳趾哪一個比較噁心，因為你的腳趾還比麵更長…」
@GordonRamsay treating myself to some noodles n shrimp what do u think pic.twitter.com/4Yk1PS5mWF— FLOPTINA. ???????? （@Floptina_Legend） March 28, 2017
I'm not sure what's more off putting your food or your toes..... they're longer than your noodles.... https://t.co/mPx5UXMBuB— Gordon Ramsay （@GordonRamsay） March 28, 2017
也有網友端出一大盆炒飯要請拉姆齊給分，結果遭廚神無情的質疑，「你的蛋像是已經煎了兩個禮拜…」
@GordonRamsay hey how about this fried rice, I've been waiting for ur answer Master pic.twitter.com/A7d3Uq5DE1— Sye D. Hatim （@HatimPau） April 6, 2017
Looks like your eggs have been fried for 2 weeks... https://t.co/NvRpwjqrho— Gordon Ramsay （@GordonRamsay） April 6, 2017
也有網友端出自家媽媽做的牛排，結果被拉姆齊辣嗆「連那盤子看起來都很礙眼，至於放在盤子中間的『狗屎』，他就更加無話可說」。
@GordonRamsay Hi Chef! My Mom's beef steak, one of my favorites. Any thoughts?— Juan Paulo Geronimo （@jpgeronimo095） March 30, 2017
Please have some. :） pic.twitter.com/etg2CnJHmB
Even you're plate's tripping Juan..... as for the dog shit in the middle I'm lost for words https://t.co/LN0uDv0yTy— Gordon Ramsay （@GordonRamsay） March 30, 2017
儘管類似的毒舌評語在拉姆齊的版上不時就能看到，但許多網友仍前仆後繼的將菜色上傳，希望能得到拉姆齊的回應。由於有些菜色的賣相實在太誇張，有網友甚至猜測他們並不是真的想獲得大師青睞，而只是想見識一下拉姆齊的毒舌功力。有網友更特別將相關的推特發文作成影片配音，在近日引發一陣瘋傳，讓更多網友見識到拉姆齊的火爆風格。
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