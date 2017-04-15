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網友端菜請地獄廚神評價 拉姆齊嗆辣回應引熱議

英國知名大廚戈登拉姆齊有地獄廚神之稱，但在國外仍有許多不怕死的網友常tag拉姆齊，希望廚神能品評他們的菜色。（美聯社）

2017-04-15  00:14

〔即時新聞／綜合報導〕人稱「地獄廚神」的英國知名大廚戈登拉姆齊（Gordon Ramsay），因嗆辣的主持風格聞名全球，不過國外仍有許多不怕死的網友常會上傳自己烹煮的菜色，並標註拉姆齊幫他們評分，而拉姆齊也總是一貫嗆辣回應，引發其他網友熱議。

在拉姆齊的推特版上時常可見其他網友tag拉姆齊，希望廚神能品評他們的菜色，但即使是在推特上廚神的回應方式也依舊犀利，像是底下這名網友就詢問拉姆齊他的晚餐賣相如何，結果拉姆齊就直接酸他說，「就連你的狗都不感興趣」

也有網友是自己料理了一些漢堡及蛋捲，結果被拉姆齊酸說是忘了幫偵煙警報器裝電池。

還有網友是準備了類似海鮮義大利麵的料理，結果這名網友不小心入鏡的腳趾也被拉姆齊拿來作文章，直接嗆他說「我不確定你的麵跟你的腳趾哪一個比較噁心，因為你的腳趾還比麵更長…」

也有網友端出一大盆炒飯要請拉姆齊給分，結果遭廚神無情的質疑，「你的蛋像是已經煎了兩個禮拜…」

也有網友端出自家媽媽做的牛排，結果被拉姆齊辣嗆「連那盤子看起來都很礙眼，至於放在盤子中間的『狗屎』，他就更加無話可說」。

儘管類似的毒舌評語在拉姆齊的版上不時就能看到，但許多網友仍前仆後繼的將菜色上傳，希望能得到拉姆齊的回應。由於有些菜色的賣相實在太誇張，有網友甚至猜測他們並不是真的想獲得大師青睞，而只是想見識一下拉姆齊的毒舌功力。有網友更特別將相關的推特發文作成影片配音，在近日引發一陣瘋傳，讓更多網友見識到拉姆齊的火爆風格。

相關影片請見：

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相關關鍵字： 地獄廚神 廚神 戈登拉姆齊 拉姆齊 毒舌 高登拉姆齊
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