網友端菜請地獄廚神評價 拉姆齊嗆辣回應引熱議

英國知名大廚戈登拉姆齊有地獄廚神之稱,但在國外仍有許多不怕死的網友常tag拉姆齊,希望廚神能品評他們的菜色。(美聯社)

2017-04-15 00:14

〔即時新聞/綜合報導〕人稱「地獄廚神」的英國知名大廚戈登拉姆齊(Gordon Ramsay),因嗆辣的主持風格聞名全球,不過國外仍有許多不怕死的網友常會上傳自己烹煮的菜色,並標註拉姆齊幫他們評分,而拉姆齊也總是一貫嗆辣回應,引發其他網友熱議。

在拉姆齊的推特版上時常可見其他網友tag拉姆齊,希望廚神能品評他們的菜色,但即使是在推特上廚神的回應方式也依舊犀利,像是底下這名網友就詢問拉姆齊他的晚餐賣相如何,結果拉姆齊就直接酸他說,「就連你的狗都不感興趣」

Even your dog is not interested.... https://t.co/BCOvYQve6L — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) March 5, 2017

也有網友是自己料理了一些漢堡及蛋捲,結果被拉姆齊酸說是忘了幫偵煙警報器裝電池。

@GordonRamsay just whipped up burgers and eggrollls what do you think pic.twitter.com/gPfnX9INgl — Andrew Faett (@faettfaett) April 1, 2017

Brunt egg rolls, burnt buns, dry burger, the only thing missing is a new battery for your smoke alarm Andrew https://t.co/77Yedz6ote — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) April 1, 2017

還有網友是準備了類似海鮮義大利麵的料理,結果這名網友不小心入鏡的腳趾也被拉姆齊拿來作文章,直接嗆他說「我不確定你的麵跟你的腳趾哪一個比較噁心,因為你的腳趾還比麵更長…」

@GordonRamsay treating myself to some noodles n shrimp what do u think pic.twitter.com/4Yk1PS5mWF — FLOPTINA. ???????? (@Floptina_Legend) March 28, 2017

I'm not sure what's more off putting your food or your toes..... they're longer than your noodles.... https://t.co/mPx5UXMBuB — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) March 28, 2017

也有網友端出一大盆炒飯要請拉姆齊給分,結果遭廚神無情的質疑,「你的蛋像是已經煎了兩個禮拜…」

@GordonRamsay hey how about this fried rice, I've been waiting for ur answer Master pic.twitter.com/A7d3Uq5DE1 — Sye D. Hatim (@HatimPau) April 6, 2017

Looks like your eggs have been fried for 2 weeks... https://t.co/NvRpwjqrho — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) April 6, 2017

也有網友端出自家媽媽做的牛排,結果被拉姆齊辣嗆「連那盤子看起來都很礙眼,至於放在盤子中間的『狗屎』,他就更加無話可說」。

@GordonRamsay Hi Chef! My Mom's beef steak, one of my favorites. Any thoughts?

Please have some. :) pic.twitter.com/etg2CnJHmB — Juan Paulo Geronimo (@jpgeronimo095) March 30, 2017

Even you're plate's tripping Juan..... as for the dog shit in the middle I'm lost for words https://t.co/LN0uDv0yTy — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) March 30, 2017

儘管類似的毒舌評語在拉姆齊的版上不時就能看到,但許多網友仍前仆後繼的將菜色上傳,希望能得到拉姆齊的回應。由於有些菜色的賣相實在太誇張,有網友甚至猜測他們並不是真的想獲得大師青睞,而只是想見識一下拉姆齊的毒舌功力。有網友更特別將相關的推特發文作成影片配音,在近日引發一陣瘋傳,讓更多網友見識到拉姆齊的火爆風格。

相關影片請見: