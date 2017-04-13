為何改口不稱中國操縱匯率？ 川普：為了北韓問題...

川普認為將中國列為「匯率操縱國」，會破壞中美在北韓問題上的關係，現在中美應合作專注在北韓問題上。（法新社）

2017-04-13 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕競選時曾揚言要將中國列為「匯率操縱國」的美國總統川普，在接受美媒訪問時，卻改口稱中國不是匯率操縱國。為何讓川普態度如此改變？川普表示，重點在北韓問題上。

川普12日接受《華爾街日報》表示，本週將公布的報告中，美國不會將中國指定為匯率操縱國，並認為美元過於強勢，希望聯邦準備理事會（Fed）繼續維持低息。

如此違背競選時的承諾，川普說，中國幾個月來沒有操縱其匯率，若現在將中國指定為匯率操縱國，將可能破壞美國與中國對北韓威脅的談判上，在北韓問題上，專注於中美合作將更為重要。川普也表示，他在12日已向中國國家主席習近平提出對中國更加有利的貿易協議，藉此來換取中國協助應對北韓威脅。

《美國之音》報導，川普本週在社群媒體發文就提到，他不會發動威脅針對中國的貿易戰，來幫助確保中國保持強勁的國內經濟，這是中共衡量習近平能否繼續掌權的重要指標，川普表示，習近平現在該做的事情，就是解決北韓問題。