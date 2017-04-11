| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市福德街晚間6車追撞 疑駕駛癲癇發作
 首頁 > 國際

敘利亞化武攻擊平民？！ 普廷稱「假的」

普廷認為，美國為了對敘國發射飛彈，捏造敘國政府發動化武攻擊假消息。（美聯社）

2017-04-11  22:06

〔編譯周柏憲／綜合報導〕俄羅斯總統普廷今日（11）表示，根據俄國掌握的情報，美國計畫對敘利亞發射新型飛彈，因此捏造敘利亞政府使用化學武器攻擊平民的假消息，也預期美國將對敘國發動更多炸彈襲擊。

路透報導，義大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）赴莫斯科會談，站在他身旁的普廷說，俄國可以忍受西方國家批評俄國在敘利亞的角色，但也希望如此態度最終能軟化。

普廷也說，「我們得知，（美國）已經準備好了類似的挑釁行為...就在敘利亞的其他地區，包括敘國南部大馬士革的郊區，他們打算再次投擲某種物質，然後栽贓敘利亞當局使用（化武）。」

根據美聯社，普廷向媒體表示，俄國將訴請聯合國針對敘國化武攻擊事件展開調查。根據法新社，普廷警告敘國未來還有化武的「挑釁行動」，目的為誣陷俄國盟友阿塞德。

廣告
  • 普廷（右）與義大利總統馬塔雷拉（左）今日舉辦聯合記者會。（美聯社）

    普廷（右）與義大利總統馬塔雷拉（左）今日舉辦聯合記者會。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 化武 敘利亞 普廷
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蕈菇雞肉卷
美秀私房菜✧鹹豬肉
泰式✧雞絲拌高麗菜
蝦仁這樣洗更好吃！
轉寄

標題：敘利亞化武攻擊平民？！ 普廷稱「假的」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.