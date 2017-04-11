敘利亞化武攻擊平民？！ 普廷稱「假的」

普廷認為，美國為了對敘國發射飛彈，捏造敘國政府發動化武攻擊假消息。（美聯社）

2017-04-11 22:06

〔編譯周柏憲／綜合報導〕俄羅斯總統普廷今日（11）表示，根據俄國掌握的情報，美國計畫對敘利亞發射新型飛彈，因此捏造敘利亞政府使用化學武器攻擊平民的假消息，也預期美國將對敘國發動更多炸彈襲擊。

路透報導，義大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）赴莫斯科會談，站在他身旁的普廷說，俄國可以忍受西方國家批評俄國在敘利亞的角色，但也希望如此態度最終能軟化。

普廷也說，「我們得知，（美國）已經準備好了類似的挑釁行為...就在敘利亞的其他地區，包括敘國南部大馬士革的郊區，他們打算再次投擲某種物質，然後栽贓敘利亞當局使用（化武）。」

根據美聯社，普廷向媒體表示，俄國將訴請聯合國針對敘國化武攻擊事件展開調查。根據法新社，普廷警告敘國未來還有化武的「挑釁行動」，目的為誣陷俄國盟友阿塞德。