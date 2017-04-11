上海惡女史詩級罵街惹議 演變成外交風波？

名盧森堡館駐上海總領事館隨員，因駕駛領事館車輛，與另一名駕駛爭道發生口角。（圖擷取自微博）

2017-04-11 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕最近有一段影片在中國網路瘋傳，一名盧森堡館駐上海總領事館女隨員，因駕駛領事館車輛，與另一名駕駛爭道發生口角，期間女隨員髒話連篇，被網友形容1秒噴5句髒話，堪稱是「髒話教科書」、「史詩級罵街」。盧森堡駐上海總領事館得知消息後發表聲明，對該館領事隨員與人發生口角，造成對中國人的情感傷害深表遺憾。

綜合媒體報導，上海網友「Tang Vision」7日晚間在微博上發文表示，凌晨時在自家門口與一輛滬A黑牌的領事館車輛相遇，因為道路狹窄，2輛車僵持之際，黑牌車上下來一名女子開始罵人。過程中女子不斷辱罵髒話，用語十分令人難堪。

後來女子回到車內，但連路人都看不下去，一名中年男子將女子拖出車外，而女子的外國男友也下車，為維護女友與男子爭吵。事主認為，外國男友只是想保護自己的女朋友，覺得外國人沒有錯，保護身邊的女人是一個男人應該做的。

許多網友則為事主抱不平，大罵該名女子，「難怪找外國人噢，因為中國好男人不會要她的」、「從心底看不起她」等。但也有人認為，事主的克制，助長這個女人的囂張跋扈，「當路人老大爺為你挺身而出的時候你在幹嘛？她丟了中國人的臉，你想想你又丟了什麼呢」、「打架起不到任何作用，真的打了，大家都傷了，警察來了，大家都有錯。」

盧森堡駐上海總領事館9日發表聲明，關於最近發布在社群媒體上，發生於上海街道上涉及盧森堡駐上海總領事館一名領事隨員的口頭衝突影片，盧森堡上海總領事館對中國網友因此造成的情感傷害，表示深切遺憾。

相關影片請見：