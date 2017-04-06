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跟台灣一樣！ 中客不來 南韓外國客總量卻增加了

2017-04-06  14:32

〔即時新聞／綜合報導〕薩德系統引發中國不滿，南韓正面臨因政治局勢，導致中國遊客減少的狀況。跟台灣一樣，雖然中客量減少，但因為其他國家遊客填補，讓赴韓的外國遊客總量仍呈現增長。

《東亞日報》報導，根據南韓文化體育觀光部5日的資料，今年第一季（1月至3月）赴韓的中客人數，較過去減少了9.1％，只有152.8萬人，其中受薩德影響最深的3月，減少幅度就有39.4％。不過整體的外國遊客數人數，卻比去年同期增加3.2％，人數來到371.9萬人。

少掉的中客缺口，主要是靠著日本、台灣、香港與東南亞等其他國家旅客填補，其中日本有61.4萬人，增幅21.5％，另外在台港等華人圈，也增加了13.4％，泰國、越南、新加坡等其他亞洲與中東國家遊客，則增加12.7％，歐美遊客也有8.6％的大幅增長。

其他國家遊客雖能補足缺口，但南韓政府仍對中客減少感到擔憂，積極計畫吸引非中國人遊客。南韓政府將放寬泰國語、越南語、馬來印尼語和阿拉伯語等4種語言的旅遊翻譯導遊考試合格標準，並且從7月開始，在海外大規模進行旅遊宣導廣告。

韓國國際觀光政策官員黃成運（音譯）就表示，今年要在中國以外的市場，追加吸引200萬名遊客，把來自中國的衝擊降到最低。

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  • 雖然「薩德」讓中國赴韓的遊客減少，不過靠著其他國家遊客填補，南韓今年第1季的整體遊客總量還增加了。（歐新社）

    雖然「薩德」讓中國赴韓的遊客減少，不過靠著其他國家遊客填補，南韓今年第1季的整體遊客總量還增加了。（歐新社）

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