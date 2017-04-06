跟台灣一樣！ 中客不來 南韓外國客總量卻增加了
2017-04-06 14:32
〔即時新聞／綜合報導〕薩德系統引發中國不滿，南韓正面臨因政治局勢，導致中國遊客減少的狀況。跟台灣一樣，雖然中客量減少，但因為其他國家遊客填補，讓赴韓的外國遊客總量仍呈現增長。
《東亞日報》報導，根據南韓文化體育觀光部5日的資料，今年第一季（1月至3月）赴韓的中客人數，較過去減少了9.1％，只有152.8萬人，其中受薩德影響最深的3月，減少幅度就有39.4％。不過整體的外國遊客數人數，卻比去年同期增加3.2％，人數來到371.9萬人。
少掉的中客缺口，主要是靠著日本、台灣、香港與東南亞等其他國家旅客填補，其中日本有61.4萬人，增幅21.5％，另外在台港等華人圈，也增加了13.4％，泰國、越南、新加坡等其他亞洲與中東國家遊客，則增加12.7％，歐美遊客也有8.6％的大幅增長。
其他國家遊客雖能補足缺口，但南韓政府仍對中客減少感到擔憂，積極計畫吸引非中國人遊客。南韓政府將放寬泰國語、越南語、馬來印尼語和阿拉伯語等4種語言的旅遊翻譯導遊考試合格標準，並且從7月開始，在海外大規模進行旅遊宣導廣告。
韓國國際觀光政策官員黃成運（音譯）就表示，今年要在中國以外的市場，追加吸引200萬名遊客，把來自中國的衝擊降到最低。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 罕見！ 美國在川習會前 三提「台灣關係法」
- 她一篇作文打動常春藤名校！ 8所全錄取
- 2017全球最佳餐廳美國奪冠 江振誠名列14
- 川普移民禁令後...美墨邊境非法移民創17年新低
- 三星遭控侵權 中國法院判賠華為 3.5億台幣
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 鯊魚的報仇！貴婦3餐吃魚翅走鐘變這樣...
- 穿了30年 警察制服要改了
- 中南部空品一片橘 麥寮、台西達紅害
- 北市》都計規劃納公民參與 公館北投示範
- 違法賣TRF案 八國銀被調查
- 美國教授被撞死 北市單向道路口增設標字!
- 草屯平林農園叫渴 力爭補助設圳
- MLB》經典賽一條龍… 終結者回大聯盟防禦率破表（影音）
- 裝置潮需求未現 3月營收表現分歧 太陽能廠各謀出路
- 余天和余帝大和解... 與豬哥亮失和最遺憾
- 中職》洪一中調兵如神 這紀錄讓球迷直呼超狂
- 文曄18.97億元併購宣昶 股份轉換基準日暫訂10/1
- （獨家）豬哥亮轉換心情 改聽這個好跳tone
- 史上「單季最多大三元」 魏少只差一步！
- 爭取出席WHA 外交部要求外館說明我方立場
- 吳綺莉自爆正在吃藥 「被你們搞到神經緊張」
- 烏山頭水庫水面型太陽光電系統招商
- 快取寶投資人指控 業者預謀上櫃炒股海削
- MLB》最老投手重返大都會 打擊時球迷又瘋狂了（影音）
- 穿西裝褲搏惡煞 警最怕褲子會裂開
- 貴婦疑因8千萬債務糾紛 賓士名車遭開槍恐嚇
- 華信機師酒測超標 遭停飛解僱
- 史崔利轉戰馬林魚首次先發 今日賽事預告與轉播
- 2台人腿綁3.7公斤安毒 闖關印尼
- 古蹟被踢皮球 老山佳車站沒人管
- 斥資6.2億 中港抽水站下月完工
- 投資中國慘賠 董座鬧雙包 富驛-KY明打入全額交割
- 女團團員學生時期作風大膽 穿短裙大露屁股蛋
- 台64民生陸橋段伸縮縫「重機殺手」 小心路過
- 自由廣場》〈青年論政〉李凈瑜與記者
- 清明節火點為何集中中國南方？ 網友熱議
- 「邪神洛基」接班007慢慢等 因製片嫌他...
- 活化金樽 招商委外經營
- 美智庫:中拿北韓當籌碼 換美退出亞太
- 國銀︰綁卡容易 使用率未必高
- 西螺中山國小 奪全國學生民俗舞特優第1名
- 洪秀柱48小時道歉大限已至 黃國昌：6日上午提告
- 花壇復育窗螢 今年數量倍增
- 大甲媽遶境空氣好多了 PM2.5最高濃度少一半
- 綠委吳焜裕質詢惹議 國民黨轟不讓
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：跟台灣一樣！ 中客不來 南韓外國客總量卻增加了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分