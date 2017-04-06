裸體直播被批評 巨乳泰妹嗆：不脫何以養父母

正妹裸體直播，聲稱要賺錢養父母。（圖取自泰國網）

2017-04-06 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕正妹透過直播累積人氣、增加收入蔚為風潮，但泰國一名正妹卻用父母當裸體直播的藉口，引發批評。

《泰國網》報導，這名身材姣好的泰國正妹Gigi直播時上半身全裸，僅用馬賽克遮點和眼睛，吸引超過20萬人觀看，結果評價兩極，許多網友批評她的行為不恰當。對此Gigi回嗆自己是靠能力表演「賺錢養父母」，不喜歡可以不看，她還說如果連這都不能接受，那拍A片的怎麼辦。

報導指出，網友挖出Gigi的生活照，發現她穿金戴銀，看似頗為奢華，與「賺錢養父母」一說似乎不太相符。