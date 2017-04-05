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世界第一鐵蛋！男生殖器綁7輛奧迪拖行8公尺

葉偉用生殖器將7輛重達12.6噸的奧迪車，成功拖行8公尺。（圖擷取自《梨視頻》）

2017-04-05  11:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東淄博1名39歲男子葉偉自稱「太極禪源創始人」，日前他當街表演「超屌」功，用生殖器將7輛重達12.6噸的奧迪車，成功拖行8公尺，打破自己創下的舊紀錄。

綜合媒體報導，葉偉一開始先以拖行6輛奧迪車為目標，從影片中可見，在人來人往的大街上，一輛輛跟葉偉的生殖器用繩條綁在一塊的奧迪車陣，就這麼隨著雙手插腰、屏氣凝神、一步步使勁往後退的他，緩緩前進，令人看了瞠目結舌，葉偉也順利打破去年9月的5輛紀錄。

報導指出，葉偉看自己狀況不錯，臨時起意「加碼」挑戰，沒想到，還真的讓他成功將7輛奧迪拖行8公尺，再度創下新紀錄，民眾見狀大讚，這根本是「世界第一鐵蛋」。對此，葉偉表示，本身就是個練武的，武術練了2、30年，光練這個就花了1、20年，能夠獲得這個榮譽，對他而言是一種肯定。

葉偉雙手叉腰、屏氣凝神地一步步拖動7輛奧迪。（圖擷取自《梨視頻》）

葉偉將繩條把自己的生殖器跟7輛奧迪綁在一起。（圖擷取自《梨視頻》）

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