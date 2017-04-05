川習會談台灣 美方：不偏離三公報與台灣關係法

2017-04-05 09:08

〔駐美特派員曹郁芬／華府4日報導〕美國白宮資深官員今天表示，川普總統已重申「我們的一個中國政策」，這是依據三公報和台灣關係法，也是美國長久以來的政策，他不預期本週川普總統與中國國家主席習近平舉行的峰會，會有偏離這個立場的意外出現。

川習會舉行前夕，白宮今天由2位資深官員以背景說明方式對媒體簡報。有記者問到，習近平要川普承認台灣是中國的一省，這次峰會，川普會如何表達時？白宮官員做了上述表示。

白宮官員說，中國國家主席習近平是應川普之邀到海湖莊園訪問，2人從6日下午到7日中餐結束，整個會議約24小時。這是2位領導人交換觀點的機會，川普將這次會議視為與中方建立一個建設性，以結果為導向，互利的關係的第一步。

官員指出，這次峰會會觸及很多議題，但不要不切實際地期待會解決任何特定議題，會議目的是建立對話的框架，將之前已存在的對話管道提升，並且設下對話期限以拿出成果。

白宮官員說，北韓對川普是關乎美國利益的緊急議題，川普非常明確地表示，現在是中國與美國協調以運用其影響力和平解決北韓問題的時候了。某種程度上，這是美中關係的一個測試。北韓有90％的貿易是跟中國進行的，中國對北韓的經貿優勢還在。他表示，「現在我們覺得很緊急，因為時間就快沒了」，所有選項都不排除。

他說，美國了解中國反對南韓部署薩德，如果川普跟習近平談到中國因薩德懲罰南韓的問題，他不意外，但美中已經針對這個問題談過，例如國務卿提勒森月前訪中時。至於南海議題，他預期2人會觸及海事議題，美國會繼續在國際法允許的情況下航行與飛行。川普對中國過去在南海的活動感到困擾並不是秘密，川普閣員已經說過，中國必須停止。

另一位白宮資深官員則指出，美中代表全球經濟的40％，雙方在經貿上愈來愈相互依賴，一個重要前提是雙方經貿關係應是互利的，但近來進展愈來愈困難，因為中國拒絕讓市場在經濟中扮演決定性角色。因此，兩國元首會討論重要的貿易與投資議題，川普非常關切美中經濟關係失衡的情況，以及對美國勞工的影響，他期待以坦率且有成果的方式來討論這些議題。川普會明確告訴習近平要以公平、平衡，且依據原則進行經貿關係。

這位官員說，關稅及中國是否為市場經濟，這些議題都不排除，商務部正密切觀察歐盟與中國在這方面的發展，但不期待這次會議得出成果，可能會設立未來對話框架。至於亞投行，他預期中方會主動提出。

白宮官員說，川習不會打高爾夫球，由於兩國第一夫人都會在場，2人第一天會花些時間彼此認識，有非正式的互動與晚餐。第2天有工作午餐，川習可能一起走走。海湖莊園是川普的冬白宮，他覺得可以在這裡與習近平破冰，不必顧慮華府的儀節。