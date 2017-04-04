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聖彼得堡地鐵爆炸 傳匿名電話警告下一波攻擊
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母愛！ 俄地鐵爆炸 她捨身救了女兒

50歲的梅多塞維娃（Irina Medyantseva），在俄地鐵發生爆炸時，奮不顧身地撲到女兒耶琳娜（Yelena）身上，成功拯救愛女的性命，但自己卻不幸身亡。（圖擷自《鏡報》）

2017-04-04  16:42

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯聖彼得堡地鐵站昨日發生恐怖攻擊，至少有11人在爆炸中喪命，其中包括50歲的梅多塞維娃（Irina Medyantseva），她當時奮不顧身地撲到女兒身上，成功拯救愛女的性命，但自己卻不幸身亡。

據《鏡報》報導，炸彈引爆前，梅多塞維娃和29歲的女兒耶琳娜（Yelena）都在車廂內，她在爆炸時用身體保護女兒，因而犧牲了自己的生命。耶琳娜送醫後經過緊急手術，目前在加護病房內進行術後觀察。

其他罹難者大多都是年輕人，例如22歲的阿里謝夫（Maxim Arishev）、來自亞塞拜然20歲的阿列瓦（Dilbara Alieva）、18歲的納利莫夫（Yury Nalimov）和米尤柯娃（Kseniya Milyukova）等人。

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  • 耶琳娜（Yelena）在爆炸中受母親的保護，幸運生還。圖為她與姐姐的合照。（圖擷自《鏡報》）

    耶琳娜（Yelena）在爆炸中受母親的保護，幸運生還。圖為她與姐姐的合照。（圖擷自《鏡報》）

  • 俄羅斯聖彼得堡地鐵站昨日發生恐怖攻擊，至少11人在爆炸中喪命。（美聯社）

    俄羅斯聖彼得堡地鐵站昨日發生恐怖攻擊，至少11人在爆炸中喪命。（美聯社）

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