北韓駭客攻擊全球金融機構 傳台灣也成目標

2017-04-04 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕最近有消息傳出，北韓透過駭客攻擊他國金融機構竊取利益。如今北韓變本加厲，遭鎖定的目標有增無減，就連台灣也成為攻擊對象之一。

根據《CNN》報導，知名俄羅斯防毒軟體公司「卡巴斯基」（Kaspersky）指出，北韓已針對全球18個國家的銀行、金融機構展開駭客攻擊。專家表示，所竊取的資金將用來發展北韓核武。

研究員先前辨識出4起類似的駭客攻擊行動，分別發生在孟加拉、厄瓜多、菲律賓和越南。但現在被稱為「Lazarus」的駭客行動，攻擊範圍已擴增至哥斯大黎加、衣索比亞、加彭、印度、印尼、伊拉克、肯亞、馬來西亞、奈及利亞、波蘭、泰國、烏拉圭以及台灣。

報導中還提到，北韓駭客小心隱藏自己的位置，其訊號穿越法國、南韓和台灣的伺服器，但仍被卡巴斯基發現攻擊行動出自於北韓。