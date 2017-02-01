舊金山開第一槍！ 率先起訴川普違憲

舊金山檢察官赫雷拉（左）控告川普違憲，市長李孟賢（右）表示認同。（路透）

2017-02-01 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普發布的移民政策，引發各界批評。舊金山市31日開出第一槍，檢察官赫雷拉（Dennis Herrera）向聯邦法院控告川普違憲，成為全美第一個起訴川普的城市。

綜合外媒報導，赫雷拉表示，川普不但是違憲，其作法也並非美國式，因此有必要保衛這個城市的人民，總統的行為和做法已經對憲法或法治失去尊重。

報導指出，川普簽署行政命令，將刪減舊金山、洛杉磯、西雅圖、紐約等300座移民庇護城市（Sanctuary Cities）的聯邦補助，舊金山每年從聯邦政府獲得10億美元的庇護城市的補助，佔總預算10%。

舊金山在1989年制定庇護城市政策，以保障受家庭虐待的無證移民，家庭和其他公民，避免因聯邦法律遭強制出境。

舊金山市長李孟賢（Ed Lee）也表示，「我們準備戰鬥，以保護我們的城市安全，今天是一個最好的例子。」他也批評川普的命令使居民不安，作為一個城市，舊金山今天發動反擊。

據了解，舊金山的無證移民人數眾多，約有4.4萬人，全美則有1100萬名無證移民。