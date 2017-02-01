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中國斑馬抓狂！ 怒叼管理員拖著跑

2017-02-01  16:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江動物園近期發生民眾擅自翻越護欄，最後慘被老虎咬死的事件。不過除了猛虎之外，廣州長隆動物園裡看似溫馴的斑馬，則傳出發狂叼走管理員的意外，整段影片被清晰拍攝了下來，在中國網路上引起熱烈討論。

從YouTube上的影片可以看到，1隻斑馬暴怒地用嘴巴拉扯著1位民眾，受害者毫無力量反抗只得任由斑馬拖行，此時一旁有員工拿著長棍想救人，沒想到斑馬叼著人還跑得飛快根本打不到，最後有3人飛奔加入圍捕，影片就到此結束。

長隆動物園在微博上解釋，這件事情發生在去年的12月，受害者是動物管理部的員工，在事件中手部受到輕傷，經處理後已經康復，並重回工作崗位上，但該動物園並沒有解釋為何斑馬會發狂的原因。

相關影片請見：

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  • 中國廣州長隆動物園裡的斑馬，傳出發狂叼走管理員的意外。（圖擷自YouTube）

    中國廣州長隆動物園裡的斑馬，傳出發狂叼走管理員的意外。（圖擷自YouTube）

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