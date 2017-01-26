躲浴缸被龍捲風捲到空中 婦「乘」缸安全降落

一名75歲的婦人和兒子躲到浴室浴缸中避難，沒想到被連人帶浴缸被捲到半空中，最後老婦「騎著」浴缸，在家附近樹林安全落地。（圖擷取自《每日郵報》）

2017-01-26 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國南部日前遭龍捲風襲擊，一名75歲的婦人和兒子躲到浴室浴缸中避難，沒想到被連人帶浴缸被捲到半空中，最後老婦「乘著」浴缸，在家附近樹林安全落地。

綜合媒體報導，住在史密斯藍德（Smithland）的威廉斯（Charlesletta Williams）21日下午看到新聞播放龍捲風警報後，趕忙拉著兒子瑞奇（Rickey Williams）躲到浴室浴缸中。

威廉斯說，她只記得龍捲風來自西南方，橫越了她的房子，把後半部都捲走了，也把母子兩人躲避的浴缸捲到半空中。瑞奇表示，只記得浴缸垂直上升、一直旋轉，無法說清處到底有多高。

最後威廉斯「騎著」浴缸，安全降落在家附近的樹林，身上僅有一些割傷和瘀傷，情緒相當激動；瑞奇則掉落到浴缸6公尺外。威廉斯表示，「我告訴你，我不想再『乘』一次」。

美國國家氣象局指出，21日的龍捲風，寬度731公尺（800碼），風速達每小時209公里。氣象網站Accuweather曾在2011年指出，浴室結構較堅固，牆邊又有水管，有助對抗龍捲風，龍捲風過後，通常都只剩下浴缸留在原地。