霾害？ 小米外籍副總因「異常生活環境」辭職

北京霧霾對民眾生活造成極大影響。（法新社）

2017-01-25 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國手機大廠「小米」全球副總裁巴拉（Hugo Barra），在臉書上宣布將辭職返回美國矽谷，原因在於「異常的生活環境使我的健康受到影響。」

出身巴西的巴拉原先是Google副總裁，在科技業享有盛名，他在2013年到小米擔任全球副總，如今已過了3年半，巴拉前日在臉書上發文：「這幾年來異常的生活環境，讓我意識到自己付出了多大的代價，我的健康也受到了影響。」因此他將返回美國矽谷生活，以便與家人朋友團聚。

由於小米總公司位於霧霾最嚴重的北京，即使巴拉沒有明講是何種天氣因素所導致，外界仍推估是受霧霾影響，有網友留言諷刺，「外國朋友終於明白到有錢無命享的真義！」、「洩漏國家機密」、「肺癌是中國人的榮耀，洋鬼子豈有分享資格」。