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日三大都市圈 近畿去年外籍旅客首度破千萬

2017-01-24  20:25

〔即時新聞／綜合報導〕三菱日聯調查諮詢公司近日公布了2016年日本關東、中部和近畿三大都市圈的外籍觀光客人次和消費金額，其中近畿地區（關西地區）外籍觀光客人次約為1024萬人次，比2015年增長29.7%，首次突破1000萬人次。

《共同社》報導，三大都市圈的外籍觀光客人次皆呈現上升，關東地區人次約為1286萬人次，增長12.9%；中部地區約為363萬人次，增長23.3%。

在購物、住宿等消費金額部分，受到中國遊客「爆買」降溫影響，購物需求較高關東地區今年為1兆8085億日圓（約新台幣5046億元），比2015年減少了5.7%。

中部地區消費金額為2045億日圓（約新台幣571億元），增長了16.5%，主要是受到富士山、岐阜高山等觀光人氣增加的影響；近畿地區則是9143億日圓（約新台幣2556億元），增長31.1%。

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  • 日本調查公司調查，去年近畿（關西）地區外籍觀光客人次增加近3成，來到1024萬人次，首度突破1000萬。圖為大阪道頓堀。（情境照）

    日本調查公司調查，去年近畿（關西）地區外籍觀光客人次增加近3成，來到1024萬人次，首度突破1000萬。圖為大阪道頓堀。（情境照）

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