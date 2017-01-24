廁所沒紙 港特首熱門人選這樣做笑翻網友

2017-01-24 18:34

〔即時新聞／綜合報導〕甫辭職投入特首選舉的香港前政務司長林鄭月娥向媒體自爆，她最近搬入新住處發現廁所沒有廁紙，超商也沒賣，只好搭計程車返回官邸。相關言論卻被香港網友嘲笑，指超商很少賣捲筒式廁紙是常識，可以買抽取式衛生紙代替，更可直接向公寓管理處索取，林鄭實在缺乏常識、距離人民太遙遠。

糗事連發 林鄭搭地鐵不會出站

林鄭月娥日前受訪表示，剛剛卸下公職的她還在適應生活，先前原本打算搬入新住所，半夜卻突然發現廁所沒有廁紙（捲筒式衛生紙，香港慣稱廁紙），到便利商店發現也沒有賣，只好搭計程車返回政務司長官邸。

相關言論一出立刻遭網友訕笑，許多人指出，超商很少賣捲筒式廁紙是常識，但抽取式衛生紙一定買得到，為何不買來替代？另外，林鄭入住的新居所會景閣，是提供飯店式服務的「服務式住宅」，其實只要向管理處索取廁紙即可。

林鄭月娥被批評缺乏常識已非第一次，她上週為展現親民形象，刻意搭乘地鐵讓媒體拍攝，卻在出站時「卡關」，刷完卡呆站在閘門前，在幕僚提醒下才知道要自己推門出站，影片傳出成為網友笑柄，大家懷疑林鄭根本就沒搭過地鐵。

林鄭月娥被視為下屆香港特首熱門人選，據港媒民調，55.5%的受訪者認為林鄭將擊敗其他參選人，成為香港特首，看好程度遙遙領先第二名、前財政司長曾俊華的13.6%。另有港媒報導，北京方面已向香港政商界傳話，強調林鄭是「是中央唯一支持的人選」，預估在特首選舉中將獲得壓倒性票數。