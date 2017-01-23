諷遊行者沒投票 網友1句話嗆川普被讚翻！

全球有近500萬人參與反川普遊行。（路透）

2017-01-23 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普就任後首日，全球有近500萬人參與反川普遊行，其中備受矚目的實屬華府場，諸多好萊塢大咖藝人相繼現身，上街響應。對此，川普在推特上反諷遊行者，「去年11月大選時，為什麼不見你們投票咧？」底下1句神回應「有啊，我們有投，但沒有投給你」，讓網友讚爆。

美東當地20日川普正式入主白宮，美國民眾於華盛頓發起「女權大遊行」，抗議川普反移民、環境與婦女權利方面的政策，許多好萊塢大咖藝人也現身力挺，包括流行樂壇天后瑪丹娜、黑寡婦史嘉蕾喬韓森、妙麗艾瑪華森等人，光華府場就湧現逾50萬人響應。

隨後川普在推特寫到，我有看到昨日的抗議聲浪，但印象中我們才剛選舉完，怎不見這些人去投票？有網友淡定地說，「有啊，我們有投，但沒有投給你」，這句話獲得諸多網友認同，也有人反酸川普輸了300萬票是「史上最多」，諷刺他只是僥倖贏得總統大位。

另有網友建議川普，既然有看到昨日逾百萬人參與抗議遊行，那麼「請將這些人傳遞的訊息謹記在心」，並強調「我們不會讓你毀了美國」，也有人質疑，「為什麼你不去關心遊行者說了些什麼」，譏諷川普只會在臉書放話，卻不傾聽民眾心聲。

針對大選結果，瑪丹娜一度氣到想炸掉白宮。（美聯社）

艾瑪華森也現身力挺。（美聯社）

川普在推特嘲諷遊行者選總統時沒去投票。（圖擷取自川普推特）