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難體驗「非日常」夢幻空間 上海迪士尼熱度退

中國上海迪士尼去年中風光開幕。（彭博）

2017-01-22  17:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海迪士尼去年中風光開幕，但此後人山人海的情況漸減、遊客熱度慢慢減退，日媒指出，原因在於園區內隨處可見的不文明行為，遊客難以體驗到「非日常」夢幻空間的迪士尼樂園魅力。

《日經中文網》報導，上海迪士尼開業，在中國成為一代表性事件：象徵服務業代替製造業主導經濟的趨勢。雖然上海迪士尼與中國其他娛樂設施相比，服務質量已經很高，但迪士尼或許還不具備將中國變為服務大國的魔法。

報導指，上海迪士尼在開幕後，遊客熱度慢慢減退，原因除了定價昂貴以外，遊客不文明行為讓人聯想到中國的日常生活似乎也產生了影響，迪士尼最大魅力在於其打造的「非日常」夢幻空間，但這在上海迪士尼卻難以充分體驗。

這些不文明行為包括在人氣遊樂設施排隊時，經常有販售快速通行證的「黃牛黨」出沒，還有爭先恐後、插隊的遊客，邊走邊抽菸的民眾也隨處可見，以及遊樂設施故障停擺時，立刻就會出現「退票！」大合唱，日前還有「裝飾糖果」全被遊客拔光等。

相較上海迪士尼，東京迪士尼樂園地上幾乎看不到垃圾、很少有電線桿、大樓等「現實」事物，遊客被這裡的「非日常」吸引而成為常客。

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