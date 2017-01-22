川普女婿任白宮顧問不違法 美網友反酸「不意外」

美國司法部表示，川普女婿庫許納的人事任命案，若以「個人身分」出任，不違反聯邦反裙帶關係法。（圖擷取自Buzzfeed）

2017-01-22 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）昨已宣誓就職，美國司法部隨後也宣布，川普女婿庫許納（Jared Kushner）的人事任命案，若以「個人身分」出任，不違反聯邦反裙帶關係法。

川普日前宣布，女婿庫許納將出任白宮資深顧問，外界質疑這項任命恐牴觸裙帶關係法。但美國司法部法律顧問辦公室20日公布，川普若僱用女婿庫許納以個人身分出任白宮顧問，不違反聯邦反裙帶關係法。

司法部表示，若川普欲聘用庫許納，讓他通過白宮人員必做的身家調查，就適用反利益衝突法，庫許納須遵守相關規範。這份14頁的意見報告書裡，也提到國會並未、不太可能阻止總統自家族成員中，尋求以「個人身份」者出任顧問職。

對此，部分美國網友表示不意外，因為「沒人願意挑戰總統川普」、「川普想要什麼就有什麼」，也有人指出，「川普根本是凌駕於法律之上，而且他毫無自覺，也並未感到羞恥」，還有人建議，「希望川普、庫許納知道自己在做什麼」，但另有人緩頰，「說不定庫許納的理性，可以中和一下狂人川普也說不定」。