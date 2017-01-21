土耳其國會通過憲改 總統攬權還延長任期

2017-01-21 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其國會於週六凌晨通過極具爭議的憲法改革方案，總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）的權力將大幅擴張，接下來預估會在4月左右進行全民公投，若通過則該國總統將能1人獨掌多項大權，像是有權任命與開除內閣閣員，艾多根的任期也將延長到2029年。

綜合媒體報導，土耳其國會近3週都在針對爭議性極高的憲法改革提案進行討論，本週五在經過一整夜的挑燈夜戰後，最終在339位議員贊成的情況下，於週六凌晨通過含有18項條款的提案，未來只要再經過公投，該國原本的議會內閣制將改革為總統制，未來總統將有權任命與開除內閣閣員，總理一職也將遭到廢除，改由1或2名副總統取代，艾多根的總統任期也將延續到2029年，成為近代土耳其首位權力最大的總統，。

其實艾多根於2003到2014年就曾擔任過土耳其總理，後因3屆任滿不能續任，才於2014年轉戰總統一職，而本次的修憲也是由艾多根所推動，顯見他並不想在2024年就交棒。

外媒報導提到，在去年7月發生軍事政變後，艾多根便開始大動作清算，大批公務員、警察、法官，甚至於記者、學者、反對派都遭罷免、逮捕，他更將政變原因歸咎於美國包庇反對派領袖，外界認為在國內外局勢都無法阻止艾多根的情況下，土耳其將日益走向獨裁。