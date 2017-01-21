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川普就職，網友更忙...讓你笑到「美叮美噹」的惡搞大集合

網友惡搞影片《川普入主白宮的第一天》。（擷取自YouTube）

2017-01-21  16:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天就職，典禮上大大小小的花絮紛紛受到各界矚目，不少國外網友們也發揮創意，製作了許多惡搞川普的趣味影片，就讓我們一起回顧這些超狂的圖影吧！

川普在白宮的第一天

以下整理了從競選初期至今，網友們惡搞川普的影片或圖片，其中最經典的首推開票當天，希拉蕊確定敗選後，有人製作的《你無法總是獲得你想要的》搞笑影片，其點閱率短短不到幾天就超過一億次，是當時網上最熱門的影片。小編還記得，第一次看到這段影片時，當場笑到一個美叮美噹，久久不能自已。

希拉蕊的心聲（你無法總是獲得你想要的）

川普與手風琴，違和感在哪裡？


↑很多網友看到這張時都笑到不行！（圖取自「media.giphy」


頂...頂尖對決？（圖取自「media.giphy」


↑網友惡搞的川普女王簡直毫無違和！（來源


↑不知道這算是對女王不敬還是對川普失禮...（來源


↑第一眼看到還以為是真的！（來源


↑老兄，不要把才能浪費在這種事情上啊（來源


↑還有人將其做成動圖，實在是太神啦！（來源

好啦，其實惡搞這些圖影的網友們應該沒有惡意啦，相信在這大喜之日，川普大大不會跟他們計較的。最後再補上幾段9gag上很紅的影片，請直接點選以下連結進入網站觀看吧～

觀看更多：

川普上任後要做的第一件事

少了鼻子，川普的表情變得超欠揍！

乘著土豪金中二超狂神車就任囉

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