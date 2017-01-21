川普就職，網友更忙...讓你笑到「美叮美噹」的惡搞大集合
2017-01-21 16:33
網友惡搞影片《川普入主白宮的第一天》。（擷取自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天就職，典禮上大大小小的花絮紛紛受到各界矚目，不少國外網友們也發揮創意，製作了許多惡搞川普的趣味影片，就讓我們一起回顧這些超狂的圖影吧！
川普在白宮的第一天
以下整理了從競選初期至今，網友們惡搞川普的影片或圖片，其中最經典的首推開票當天，希拉蕊確定敗選後，有人製作的《你無法總是獲得你想要的》搞笑影片，其點閱率短短不到幾天就超過一億次，是當時網上最熱門的影片。小編還記得，第一次看到這段影片時，當場笑到一個美叮美噹，久久不能自已。
希拉蕊的心聲（你無法總是獲得你想要的）
川普與手風琴，違和感在哪裡？
↑很多網友看到這張時都笑到不行！（圖取自「media.giphy」）
頂...頂尖對決？（圖取自「media.giphy」）
↑網友惡搞的川普女王簡直毫無違和！（來源）
↑不知道這算是對女王不敬還是對川普失禮...（來源）
↑第一眼看到還以為是真的！（來源）
↑老兄，不要把才能浪費在這種事情上啊（來源）
↑還有人將其做成動圖，實在是太神啦！（來源）
好啦，其實惡搞這些圖影的網友們應該沒有惡意啦，相信在這大喜之日，川普大大不會跟他們計較的。最後再補上幾段9gag上很紅的影片，請直接點選以下連結進入網站觀看吧～
觀看更多：
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 游錫堃當面問「川普會不會賣台」 佛訥給答案...
- 19歲AV女優新作 好身材竟被「這個」奪走目光
- 東部首座人工草皮球場 足球小將先體驗
- 山田優提前迎第二胎！小栗旬年前二度當爹
- 學測數學 近3年最難 解題需「資優班」程度
- 婚禮簡樸到最高點！Rain的結婚西裝竟有這樣的小秘密
- 玖壹壹洋蔥爆情變 舊愛怒喊「醜陋」
- 志工韋能水、范仁海 人生一半歲月奉獻家扶
- 年金改革箭在弦上 新舊世代軍公教看法大不同
- 古裝正妹穿越到超商結帳？ 淡定店員被讚爆
- 陳建仁手繪年改圖被讚爆 幕後推手是「她」
- 中市小黃23日起春節加價 路邊停春節暫停收費5天
- 美巡賽》史瓦佛第二回合躍居領先 小潘總計140桿並列49
- 詹啟賢參選將瓜分本土票？ 吳敦義：我不是本土派
- NBA》為灌籃大賽暖身? 戈登與隊友秀美技（影音）
- 觀看川普就職 游錫堃盼兩岸思索民主價值
- 鄧超跟兒子吃醋 狂PO照洗板老婆懶得理
- 阿沁跨國獵星計畫 準備培養李孝利師妹
- 風倒木創「藝」 五福臨金門
- NBA》湖人2先發傷退 替補3將合力逆轉溜馬
- 台中復康巴士預約 智障者嘆看得到吃不到
- 微小說 流
- 大學學測結束 屏東考區46人缺考
- Ｗ飯店命案／土豪哥驗出毒品反應 變嫌犯
- 小咖藝人沒代表作還漲價 曹西平自曝10年費用如一
- 籃球》高中初登場 他竟比所有NBA球員還高（影音）
- NBA》宇宙兄弟領銜開火 火箭三分數據新發現
- 紐時「送賀禮」 爆料川普親信被調查
- 認不出來！馬修麥康納為新片狂吃增胖18公斤
- 《企業、社團歲末送暖》千桶瓦斯贈貧戶 60桌請弱勢圍爐
- 撞前車180度翻車無傷 車上搜到疑似毒品物
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Telecom fraud suspects arrested
- （影音）PK潘瑋柏慘遭暗算 李毓芬崩潰尖叫
- 開幕戰先發 永不嫌多 殷仔今返美備戰
- NBA》明星賽投票改制 帕丘利亞邀功：應叫Zaza規則
- （影音）雷神完勝柯瑞！奇蹟投進跨全場巨大三分球嗨翻
- 獨家》扯！ 學測數學題與參考書幾乎一樣 師批不公
- 公教退俸隨現職加薪 陳建仁：不合理
- 休傑克曼直搗《羅根》內心 17年金鋼狼畢業
- 國民黨魁激戰》國民黨 3天湧5402人申請入黨
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：川普就職，網友更忙...讓你笑到「美叮美噹」的惡搞大集合
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分