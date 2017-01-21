簽了！川普政府將「儘速廢除歐巴馬健保」

川普簽署行政命令，為廢除歐巴馬健保踏出第一步。（路透）

2017-01-21 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在就職前屢屢對前總統歐巴馬的平價醫療法案多有批評，聲稱上任之後將會廢除。如今川普完成就職，在稍早於白宮橢圓辦公室簽署行政命令，要減輕歐巴馬健保所造成的負擔。

綜合外媒報導，川普宣誓就職完成不久，就簽署針對歐巴馬健保的改革命令，主旨為「我的行政團隊將會設法儘速廢除這條法律」，但在此之前，其行政部門仍會遵照、維持法律的運作。

命令中還指出，改革醫療法案是歐巴馬上任之初的重要工作，但歐巴馬健保從開始實施至今7年以來，它所造成的分歧依然存在，而檢視、修正這項政策是繼任者的任務。