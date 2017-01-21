抗議川普就職 警民衝突宛如戰場 約95人遭逮捕

一輛加長禮車被示威民眾燒毀。（彭博）

2017-01-21 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕美東時間20日，川普宣布就任美國總統。但在華盛頓街頭，近千名民眾抗議川普就職總統，試圖阻塞就職遊行路線，因不滿警方的驅趕，抗議民眾拿石頭砸向商店窗戶和汽車玻璃抗議，並與警察發生衝突。當地警方以「故意破壞公物和破壞資產」為由，逮捕約95名示威人士。

綜合媒體報導，抗議民眾從當地時間20日早上，就聚集在就職典禮會場外數條街處，大多民眾以和平方式抗議。但有些穿著黑衣、戴口罩或以方巾蒙臉的示威民眾，手舉著「讓種族主義者再度害怕」的標語，打破美國銀行分行、速食店麥當勞和咖啡店星巴克的窗戶，燒毀加長型禮車，而這些都象徵著美式資本主義。警察則以辣椒噴劑和震撼彈回應。

華盛頓都會區警察局（Metropolitan Police Department）發言人康柏矣（Sean Conboy）表示，「我們大約逮捕了95人」，有2名警察與示威民眾對抗時受傷。目前警方還不清楚這些示威者的身分，正在調查當中。一名特勤局員工表示，這些示威民眾可能是無政府主義者。

警方以辣椒噴劑和震撼彈回應示威民眾。（路透）

示威民眾打破美國銀行分行、速食店麥當勞和咖啡店星巴克的窗戶。