歐巴馬減刑1715人 歷任美國總統之最
2017-01-20 17:43
白宮宣布，美國總統歐巴馬19日再減刑330人。（路透）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國總統歐巴馬即將交棒給與他執政風格大相逕庭的川普，在卸任前夕減刑330人，總人數達1715人，是歷任美國總統之最。
歐巴馬自2014年開始執行「寬赦提議（Clemency Initiative）」，下台前已總計減刑1715人，包含568件無期徒刑，多為1980-2000年期間的非暴力毒品犯罪。一名白宮官員向美國有線電視新聞網CNN表示，歐巴馬週四再減刑330人，此為歐巴馬最後一批赦免名單。
歐巴馬在推特上表示，能以總統身分作出最後決定讓他深感驕傲，「美國是個重生契機之國，這1715人值得擁有這份機會。」
歐巴馬的減刑人數為美國總統之最，也超過過去13任總統減刑人數的總合。但「今日美國」指出，縱使歐巴馬有最多的特赦人數，卻也在否決特赦的數量上破了紀錄。截至2016年末，他已否決14485件申訴書，整體特赦或減刑率僅有5.9%。
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