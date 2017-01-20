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歐巴馬的最後一擊 美B-2轟炸機殲滅80名IS戰士

美國B-2幽靈轟炸機成功摧毀IS兩座軍營。（路透）

2017-01-20  16:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統歐巴馬即將卸任，而他在幾天前批准了一起轟炸IS軍營的任務，成功殲滅至少80名以上的好戰份子。

根據《CNN》報導，美國派出B-2幽靈轟炸機攻擊位於利比亞的2座IS軍營，初步估算有80名好戰份子遭到擊殺。

五角大廈發言人表示，「IS的戰士在這兩座軍營接受訓練，對許多地區造成顯見的威脅，包括利比亞及其周邊國家、非洲和歐洲的盟友，以及美國本身。」

發言人提到，雖然他們仍在評估這起攻擊的結果，但初步推斷是一次成功的攻擊。這次的攻擊在幾天前由歐巴馬批准，預料是他任內最後一起軍事行動。

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